Exprezidentovi Hondurasu Hernándezovi americký súd zrušil rozsudok
V roku 2024 ho odsúdili za napomáhanie pri pašovaní stoviek ton drog do USA a dostal 45 rokov väzenia.
Autor TASR
Tegucigalpa 9. apríla (TASR) - Bývalému honduraskému prezidentovi Juanovi Orlandovi Hernándezovi, ktorému vlani udelil milosť prezident USA Donald Trump, americký odvolací súd zrušil rozsudok za pašovanie drog. V stredu o tom informovala jeho manželka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Hernández, ktorý bol prezidentom v rokoch 2014 až 2022, bol v tom istom roku vydaný na trestné stíhanie v Spojených štátoch. V roku 2024 ho odsúdili za napomáhanie pri pašovaní stoviek ton drog do USA a dostal 45 rokov väzenia.
V novembri minulého roka však Trump omilostil Hernándeza krátko pred prezidentskými voľbami v Hondurase, v ktorých napokon zvíťazil kandidát podporovaný šéfom Bieleho domu, Nasry Asfura z konzervatívnej Národnej strany.
Hernándezova manželka Ana Garcia Caríasová novinárom povedala, že americký odvolací súd teraz zrušil verdikt nad bývalým prezidentom a zamietol obvinenia, ktoré proti nemu boli vznesené.
Agentúra AFP však v stredu večer ešte nedokázala toto rozhodnutie súdu overiť.
Aj keď omilostenie Hernándeza znamená jeho prepustenie z väzby a zbavenie trestu, samotný verdikt by nebol vymazaný z registra trestov.
