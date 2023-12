Exprezidentovi Porošenkovovi nepovolili vycestovať z Ukrajiny

Kyjev 1. decembra (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko v piatok vyhlásil, že mu nepovolili odísť z Ukrajiny do Poľska. Podľa neho ide o politicky motivovaný krok zameraný na narušenie jeho diplomatických snáh v prospech Ukrajiny, informovala agentúra Reuters.



Porošenko na sociálnej sieti zverejnil video z hraničného priechodu s Poľskom, kde mu podľa neho ukrajinské úrady odmietli umožniť prechod hraníc. Exprezident na videu držal v ruke dokumenty, ktoré podľa neho dokazovali, že mal oficiálne povolenie na cestovanie do zahraničia.



Reuters vysvetľuje, že vzhľadom na prebiehajúcu vojnu platí na Ukrajine stanné právo a ukrajinskí politici musia požiadať o špeciálne povolenie, ak chcú vycestovať do zahraničia.



Porošenko, ktorý zastával úrad prezidenta v rokoch 2014-2019 a v súčasnosti je opozičným poslancom, priblížil, že plánoval cestovať do Poľska, kde sa chcel pokúsiť sprostredkovať ukončenie protestov vodičov kamiónov, ktorí blokujú poľsko-ukrajinské hraničné priechody. Následne mal namierené do Spojených štátov, kde mal v úmysle získavať podporu pre boj Ukrajiny voči ruskej vojenskej agresii.



Podpredseda ukrajinského parlamentu Olexandr Kornijenko neskôr potvrdil, že zrušil Porošenkovo povolenie opustiť Ukrajinu. K zmene rozhodnutia ho viedol bližšie nešpecifikovaný list, ktorého obsah však podľa vlastných slov nemôže komentovať.



"Toto je protiukrajinská diverzia. Nielenže marí diplomatické úsilie celého môjho tímu, ale oslabuje aj obranné kapacity Ukrajiny," napísal Porošenko.



V tejto súvislosti obvinil vládu súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského, že zrušila jeho povolenie na vycestovanie z krajiny v rámci politických hier pred prezidentskými voľbami, ktoré boli pôvodne plánované na marec budúceho roka. Ich konanie však zakazuje stanné právo vyhlásené po vlaňajšom ruskom vpáde na Ukrajinu. Aj samotný Zelenskyj sa v novembri vyhlásil, že na voľby v čase vojny nie je vhodný čas.



Na Ukrajine začína pomaly narastať napätie medzi vládou a opozíciou, predovšetkým vo vnútropolitických otázkach vrátane rozpočtu či funkcií. Podľa Reuters sú tieto spory je táto situácia odlišná v porovnaním s obdobím na začiatku konfliktu, keď v ukrajinskej politike panovala takmer úplná jednota.



Porošenko, ktorý vedie opozičnú stranu Európska solidarita, často kritizuje vládu súčasného prezidenta Zelenského. Obaja sa stretli v súboji o prezidentské kreslo vo voľbách v roku 2019, keď Zelenskyj s prehľadom porazil Porošenka ako vtedajšieho úradujúceho prezidenta.