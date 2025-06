Exprezidentovi Sarkozymu odobrali najvyššie francúzske vyznamenanie

Paríž 15. júna (TASR) - Bývalému francúzskemu prezidentovi Nicolasovi Sarkozymu, ktorý je odsúdený za korupciu, odobrali najvyššie francúzske vyznamenanie - Rad čestnej légie. Vyplýva to z dekrétu zverejneného v nedeľu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Sarkozy bol hlavou štátu v rokoch 2007 až 2012 a od svojho odchodu z Elyzejského paláca ho sužujú problémy so zákonom. Najvyšší odvolací súd Sarkozyho uznal pred rokom za vinného z nelegálnych pokusov zabezpečiť si priazeň sudcu. Sarkozy bol pôvodne odsúdený na tri roky vo väzení. Trest mu po odvolaniach nakoniec skrátili na jeden rok domáceho väzenia s povinnosťou nosiť monitorovací náramok, ktorý mal nasadený od februára do mája tohto roku. Sarkozy je prvým odsúdeným prezidentom Francúzska od druhej svetovej vojny.



Na základe pravidiel rádu sa očakávalo odobratie vyznamenania exprezidentovi, a to napriek tomu, že súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdil, že je proti tomuto kroku.



AFP informuje, že v minulosti odobrali najvyššie francúzske vyznamenanie hlave vichystického Francúzska a nacistickému kolaborantovi maršalovi Philippemu Pétainovi, ktorý bol v auguste 1945 odsúdený za vlastizradu a spolčenie s nepriateľom.



Sarkozy využíva svoju poslednú právnu možnosť, a to odvolanie na Európsky súd pre ľudské práva, aby sa bránil proti svojmu odsúdeniu, píše AFP. V súčasnosti čelí samostatnému súdnemu procesu pre obvinenia z prijatia nezákonného financovania kampane peniazmi od líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Súd v tomto prípade vynesie rozsudok v septembri. Prokurátori žiadajú pre exprezidenta sedemročný väzenský trest. Sarkozy obvinenia odmieta.



Napriek právnym problémom je Sarkozy podľa AFP vplyvnou osobnosťou francúzskej pravice.