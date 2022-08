Exprimátora Jekaterinburgu čaká pre kritiku vojny súd

Moskva 25. augusta (TASR) – Súd v Rusku prepustil vo štvrtok z väzby opozičného politika Jevgenija Rojzmana, bývalého primátora Jekaterinburgu, ktorý je známym kritikom Kremľa aj ruskej invázie na Ukrajinu. Rojzmanovi však obmedzil pohyb natoľko, že to v podstate zodpovedá domácemu väzeniu, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.



V takýchto podmienkach bude politik čakať na súdny proces v súvislosti s obvineniami z "diskreditácie" ruskej armády, čo on popiera. Dopustiť sa jej mal svojimi nedávnymi vyjadreniami odsudzujúcimi ruskú inváziu na Ukrajinu, za ktoré ho v stredu zatkli v jeho dome v Jekaterinburgu.



Súd v Jekaterinburgu vo štvrtok nariadil 59-ročnému Rojzmanovi "obmedzenie pohybu" do 29. septembra, uviedla agentúra RIA Novosti.



Rojzman môže v súlade s týmto nariadením opustiť svoje bydlisko na maximálne jednu minútu denne, nesmie sa však zúčastňovať na verejných podujatiach ani používať internet a posielať či preberať listy. Komunikovať má povolené len s blízkymi členmi rodiny, svojím právnym zástupcom a vyšetrovateľmi.



Polícia tvrdí, že Rojzman je obvinený v súvislosti s videozáznamom, ktorý zverejnil na internete. V prípade usvedčenia mu hrozia tri roky väzenia. AFP pripomína, že za kritiku ruskej invázie na Ukrajinu už dostal tri pokuty.



Rojzman bol v rokoch 2003 - 2007 poslancom Štátnej dumy. Za primátora Jekaterinburgu - štvrtého najväčšieho ruského mesta - bol zvolený v roku 2013 na obdobie päť rokov. V Rusku patril k jedným z mála predstaviteľov, ktorí boli zvolení do takýchto funkcií, hoci otvorene kritizovali prezidenta Vladimira Putina a podporovali jeho úhlavného protivníka - v súčasnosti väzneného - Alexeja Navaľného.



Rojzmana vlani odsúdili na deväť dní väzenia za to, že ľudí nabádal, aby sa pridali k demonštráciám, ktoré sa konali na podporu Navaľného.



AFP pripomína, že väčšina odporcov Putina z Ruska už buď utiekla, alebo je vo väzení. Nedávno boli za odsúdenie invázie do väzby vzatí aj opoziční politici Iľja Jašin a Vladimir Kara-Murza, ktorým v prípade uznania za vinných hrozí až desaťročné väzenie.