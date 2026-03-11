< sekcia Zahraničie
Exproducent Weinstein z väzenia označil Epsteinove zločiny za hrozné
Exproducent je takmer dva roky vo väznici Rikers a čaká na nové súdne konanie v New Yorku ohľadom obvinení zo znásilnenia, ktoré je naplánované na apríl.
Autor TASR
New York 11. marca (TASR) - Bývalý hollywoodsky producent Harvey Weinstein v utorok označil zločiny, ktorých sa dopustil americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein, za „skutočne hrozné“ a „vôbec“ sa podľa neho nedajú porovnať s tými, za ktoré bol odsúdený on sám. TASR o tom informuje podľa správy agentúr DPA a PA Media.
Sedemdesiattriročného Weinsteina ešte v roku 2023 v Kalifornii odsúdili na 16 rokov väzenia za znásilnenie a sexuálne napadnutie. Viac ako 100 žien voči nemu vznieslo obvinenia zo sexuálneho napadnutia a obťažovania. V roku 2017 to spustilo na sociálnych sieťach virálne hnutie pod názvom #MeToo.
Vo svojom prvom rozhovore z väzenia bývalý hollywoodsky magnát obvinenia poprel a svojej bývalej manželke Georgine Chapmanovej sa ospravedlnil za „podvádzanie“. V rozhovore pre The Hollywood Reporter z väznice Rikers Island Weinstein tvrdil, že sa s pedofilným finančníkom Epsteinom nepriatelil a jeho zločiny označil za „naozaj hrozné“.
„Stretol som ho možno raz alebo dvakrát... nepohyboval sa v mojich kruhoch. Určite sme neboli priatelia. Viem len to, čo som čítal v novinách – nemôžem k tomu povedať nič. Nemám veľkú dôveru v médiá. Ani v prokurátorov. Ale zločiny, z ktorých je obvinený, sú naozaj hrozné. Vôbec sa nepodobajú na tie moje,“ povedal Weinstein.
Bývalý producent pripustil, že vedel byť „hrozný tyran“, ale tvrdil, že niektoré zo žien, ktoré sa s obvineniami voči nemu prihlásili - vrátane herečiek Rosanny Arquetteovej, Angeliny Jolieovej a Gwyneth Paltrowovej - to „len preháňali“. „Chceli byť súčasťou klubu. A zničili ma... (Paltrowová) bola moja dobrá kamarátka. Neviem, čo ju viedlo k tomu, čo urobila. Robiť z ničoho takú veľkú vec. Odišiel som z milého stretnutia s ňou a povedal som: ‚Čo tak masáž?‘. A ona len povedala: ‚Nie, to si nemyslím.‘ Pochopil som, čo tým myslí. Nikdy som sa jej nedotkol,“ tvrdil v rozhovore Weinstein s tým, že herečka Gwyneth Paltrowová mu neskoršími obvineniami „vrazila nôž do chrbta“, a že jej to „nikdy neodpustí“.
Exproducent je takmer dva roky vo väznici Rikers a čaká na nové súdne konanie v New Yorku ohľadom obvinení zo znásilnenia, ktoré je naplánované na apríl.
Jeffrey Epstein bol v roku 2008 odsúdený za získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat vo veku od 14 rokov. V roku 2019 zomrel vo väzení v New Yorku. Na život si siahol ešte predtým, než mohol byť súdený za obvinenia z obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely.
