Exriaditeľ BBC sa vzdal terajšej funkcie pre rozhovor s Dianou

Londýn 24. mája (TASR) - Lord Tony Hall, ktorý bol šéfom spravodajstva spoločnosti BBC v čase slávneho rozhovoru s princeznou Dianou, sa vzdal funkcie predsedu predstavenstva britskej Národnej galérie. Cez víkend o tom informovala BBC.



Toto rozhodnutie urobil Hall po tom, ako boli v Británii zverejnené zverejnené výsledky nového vyšetrovania okolností vzniku rozhovoru, ktorý Diana v roku 1995 poskytla novinárovi BBC Martinovi Bashirovi.



Svoj odchod z funkcie v Národnej galérii Hall vysvetlil tým, že "zostať v tejto pozícii by znamenalo odpútavať pozornosť od inštitúcie, na ktorej mi veľmi záleží".



Hall mal na starosti spravodajskú službu BBC v roku 1996, keď sa začalo prvé vyšetrovanie okolností rozhovoru princeznej Diany s novinárom Bashirom.



Najnovším nezávislým vyšetrovaním, ktoré viedol bývalý sudca John Dyson a ktorého výsledky boli zverejnené minulý štvrtok, sa zistilo, že novinár Bashir pri snahe získať rozhovor klamal a využil falšované dokumenty.



Bashir totiž presvedčil Dianinho brata Charlesa Spencera, aby ho zoznámil so svojou sestrou, tvrdením, že Dianu odpočúvajú tajné služby. Ukázal mu tiež falšované bankové výpisy, z ktorých malo vyplývať, že dvaja ľudia z princezninho okolia dostávajú zaplatené za poskytovanie informácií o nej.



Rozhovor s princeznou Dianou bol pre BBC veľkým úlovkom, keďže bol prvým, v ktorom člen kráľovskej rodiny otvorenie hovoril o pomeroch v nej.



Bashir od roku 2004 pôsobil v USA, ale v roku 2016, keď bol Hall generálnym riaditeľom BBC, sa do tejto spoločnosti vrátil na post spravodajcu pre náboženské záležitosti.



Hall odstúpil z funkcie výkonného riaditeľa BBC v roku 2020. Asi rok zastával funkciu predsedu Národnej galérie.



Martin Bashir bol v máji tohto roku - tesne pred zverejnením výsledkov vyšetrovania - prepustený z BBC bez odstupného.



Televízia BBC sa v liste pre kráľovskú rodinu ospravedlnila za jeho interview s princeznou Dianou z oku 1995.