Exriaditeľ CIA varoval Prigožina, na opatrnosť pri otvorených oknách

Washington 26. júna (TASR) – Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) David Petraeus varoval lídra ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, aby "bol veľmi opatrný pri otvorených oknách". TASR informácie prevzala od stanice Sky News a agentúry AP.



Petraeus sa zjavne zmieňoval o prominentných Rusoch, ktorí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zomreli za nejasných okolností - a to aj pri pádoch z okien.



Prigožin v rámci dohody o zastavení postupu svojich žoldnierov na Moskvu, kde chcel zosadiť ruské vojenské velenie, súhlasil, že pôjde do exilu v susednom Bielorusku. Bieloruský líder Alexandr Lukašenko je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a sprostredkoval dohodu o ukončení vzbury vagnerovcov.



"Prigožin si zachránil život, ale prišiel o svoju Vagnerovu skupinu," povedal Petraeus v programe televízie CNN.



"A v novom prostrední v Bielorusku, kam sa chystá, by mal byť veľmi opatrný pri otvorených oknách," doplnil americký generál vo výslužbe. Prigožin podľa neho očividne stratil nervy, keď jeho vzbura zrejme nevzbudila takú podporu, v akú dúfal.