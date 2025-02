Exriaditeľ FN Motol, obvinený v korupčnej kauze, ide do väzby

Praha 26. februára (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 5 v stredu poslal do väzby bývalého riaditeľa Fakultnej nemocnice Motol Miloslava Ludvíka, obvineného v rozsiahlej korupčnej kauze. Rozhodovať bude ešte o ďalších troch návrhoch na väzbu, zvyšných zadržaných polícia podľa svojich skorších vyjadrení prepustila, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Keď Ludvíka v stredu dopoludnia viedli do pojednávacej miestnosti, k prípadu sa nechcel vyjadrovať. Na otázku novinárov, čo hovorí na to, že sa podľa polície v motolskej nemocnici podplácalo, len nesúhlasne zakrútil hlavou. Pojednávanie trvalo podľa stanice ČT24 takmer tri hodiny. Súd väzbu uvalil z dôvodu obavy, že by Ludvík mohol utiecť, ovplyvňovať svedkov alebo pokračovať v trestnej činnosti.



Celkom je v prípade podľa doterajších vyjadrení polície obvinených 17 ľudí, ktorí sa podieľali na poškodzovaní finančných záujmov EÚ, dotačných podvodoch, úplatkárstve či praní špinavých peňazí. Stíhaní podľa polície systematicky zneužívali procesy pri zadávaní nemocničných verejných zákaziek. Hlavným podozrivým hrozí až 12-ročné väzenie.



FN Motol je najväčším zdravotníckym zariadením v Česku a jednou z priamo riadených nemocníc pod ministerstvom zdravotníctva. Ludvík bol jej riaditeľom od roku 2000 s krátkou prestávkou, keď bol ministrom zdravotníctva. Šéf rezortu Vlastimil Válek ho v reakcii na zásah polície a vznesené obvinenia v pondelok z funkcie odvolal. V stredu sa ku kauze prvýkrát vyjadril so slovami, že nemal žiadne indície o tom, čo sa v najvyššom vedení nemocnice dialo. Ak by o niečom tušil, riaditeľa by podľa svojich slov okamžite odvolal.