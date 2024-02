Exšéf Frontexu bude vo voľbách do EP kandidovať za krajnú pravicu

Paríž 17. februára (TASR) - Bývalý riaditeľ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Fabrice Leggeri v sobotu oznámil, že v júnových voľbách do Európskeho parlamentu bude kandidovať za francúzsku krajne pravicovú stranu Národné združenie (RN). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Leggeri pôsobil vo funkcii riaditeľa Frontexu od roku 2015 do 2022. Odstúpil, keď riadenie tejto agentúry pod jeho vedením začal vyšetrovať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).



V rozhovore, ktorý v sobotu večer zverejnili francúzske noviny Le Journal du Dimanche, uviedol, že sa pridáva na kandidátnu listinu strany RN Jordana Bardella pre júnové voľby do EP.



"Naším cieľom je znovu získať kontrolu nad hranicami Európskej únie aj Francúzska. RN má konkrétny plán a kapacity na jeho realizáciu," uviedol Leggeri.



"Sme odhodlaní bojovať proti migračnej vlne, ktorú Európska komisia a eurokrati nepovažujú za problém, ale skôr za projekt: Môžem to dosvedčiť," dodal.



Na sociálnej sieti X napísal, že sa rozhodol dať svoje získané skúsenosti a odborné znalosti do služieb Francúzov. Toto rozhodnutie označil za logické vzhľadom na jeho sedemročné pôsobenie vo vedení Frontexu a 30 rokov práce verejného činiteľa vo Francúzsku.



Prieskumy verejnej mienky podľa AFP naznačujú, že v eurovoľbách si značne prilepší krajná pravica. Leggeri sa bude o mandát uchádzať z tretieho miesta kandidátky RN.



Počas výkonu funkcie šéfa Frontexu bol Leggeri, ktorý podľa AFP predstavuje symbol nepreniknuteľných európskych hraníc, často obviňovaný z tolerovania nezákonného "odsunu" migrantov.



AFP vo svojej správe cituje francúzsky časopis Le Point, podľa ktorého tajná správa úradu OLAF v súvislosti s vyšetrovaním Leggeriho zistila, že "nedodržiaval postupy, bol nečestný voči EÚ a nesprávnym spôsobom riadil zamestnancov".