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Exšéf talianskych diaľnic dostal 12 rokov za pád mosta v Janove

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Na archívnej snímke z 15. augusta 2018 nákladné vozidlo stojí na zrútenom moste v talianskom Janove. Foto: TASR/AP

Zrútil sa počas lejaku 14. augusta 2018, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel.

Autor TASR
,aktualizované 
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Rím 16. júla (TASR) - Taliansky súd poslal vo štvrtok do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI) Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

Diaľničný Morandiho viadukt bol súčasťou hlavného ťahu medzi Talianskom a Francúzskom. Zrútil sa počas lejaku 14. augusta 2018, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel.

Castellucci bol jedným z 57 obžalovaných, medzi ktorými sú bývalí manažéri a technickí pracovníci spoločnosti ASPI a jej divízie SPEA, ako aj bývalí predstavitelia talianskeho ministerstva dopravy. Väčšinu z nich obvinili z katastrofy spôsobenej nedbanlivosťou a zo zabitia. Súdny proces v prípade sa začal v roku 2022 a zahŕňal viac než 280 pojednávaní.

Prokurátori tvrdia, že k zrúteniu mosta postaveného v roku 1967 viedlo dlhoročné zanedbávanie údržby. Pre všetkých obžalovaných požadovali súhrnne tresty v celkovej dĺžke takmer 400 rokov. Obžalovaní akékoľvek pochybenie popierajú a tvrdia, že príčinou pádu bola stavebná chyba.

Trosky mosta a vozidlá dopadli okrem koryta rieky aj na železničné koľaje a do priemyselného areálu. Evakuovať museli vyše 500 obyvateľov neďalekých obytných budov, keďže hrozil pád ďalších častí mosta. Demolácia zvyškov mosta sa skončila 28. júna 2019.

Šesťdesiatšesťročný Castellucci si v súčasnosti odpykáva šesťročný trest, ktorý dostal v súvislosti s nehodou na diaľnici z roku 2013. O život vtedy prišlo 40 ľudí.
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