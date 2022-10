Exšéfku najvyššieho súdu Čiernej Hory obviňujú zo zneužitia právomocí

Podgorica 17. októbra (TASR) – Špeciálna prokuratúra v Čiernej Hore v pondelok obvinila bývalú predsedníčku najvyššieho súdu Vesnu Medenicovú z údajného podielu na pašeráckej operácii, ktorú organizovala zločinecká skupina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Medenicová predsedala najvyššiemu súdu 14 rokov. V súčasnosti podľa prokuratúry čelí obvineniam, že poskytovala krytie skupine organizovaného zločinu, ktorú viedol jej syn Miloš Medenica.



Hovorca úradu špeciálneho prokurátora Vukaš Radonjič pre AFP povedal, že Medenicová je podozrivá zo zneužitia svojho postavenia, v ktorej vo viacerých prípadoch nezákonne ovplyvnila priebeh súdneho konania.



Medenicovú zatkli v apríli tohto roka pri pokuse nastúpiť do lietadla smerujúceho do susedného Srbska po tom, čo miestne médiá zverejnili prepisy šifrovaných správ. V týchto správach mal jej syn tvrdiť, že Medenicová bude chrániť jeho nelegálne obchodovanie s kokaínom a pašovanými cigaretami.



Bývalá predsedníčka najvyššieho súdu i jej syn obvinenia odmietli, uviedla čiernohorská štátna televízia.



Šesťdesiatpäťročná Medenicová je prvou vysokopostavenou predstaviteľkou súdu, ktorej v Čiernej Hore hrozí zatknutie a obvinenie zo zneužitia právomocí, pripomína AFP.



Od získania nezávislosti v roku 2006 je Čierna Hora centrom pašeráckych sietí riadených skupinami organizovaného zločinu, ktoré sú obviňované z pašovania zbraní, narkotík a iného nelegálneho tovaru do Európy.



EÚ v správe zverejnenej minulý týždeň uviedla, že nedostatočný pokrok Čiernej Hory v boji s organizovaným zločinom a sieťami pašerákov cigariet zostáva hlavnou prekážkou prístupového procesu.



Odchádzajúci čiernohorský premiér Dritan Abazovič v septembri vyzval prokurátorov, aby podrobne informovali o skupinách organizovaného zločinu a jednotlivcoch stojacich za pašeráckymi operáciami.



Premiér tiež obvinil tamojšieho prezidenta Mila Djukanoviča a jeho politickú stranu, že sú napojené na organizované zločinecké skupiny spájané s prevádzačstvom. Djukanovič tieto obvinenia opakovane poprel.