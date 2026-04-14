Exsenátora za Jednotné Rusko odsúdili za prípravu vraždy
Saveliev v Rade federácie od roku 2016 až do svojho zatknutia v auguste 2025 zastupoval Tulskú oblasť.
Moskva 14. apríla (TASR) - Bývalého člena hornej komory ruského parlamentu Dmitrija Savelieva odsúdili v pondelok v Moskve na desať rokov v trestnej kolónii s maximálnym stupňom stráženia. Súd ho uznal za vinného zo sprisahania s cieľom zavraždiť svojho obchodného partnera. Saveliev sa počas súdneho procesu vyhlásil za nevinného, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Saveliev v Rade federácie od roku 2016 až do svojho zatknutia v auguste 2025 zastupoval Tulskú oblasť. Boli mu tiež odňaté štátne vyznamenania, uviedol v tlačovej správe Tverský okresný súd v Moskve. Bol tiež členom vládnucej strany Jednotné Rusko. Po zatknutí mu pozastavili členstvo a formálne ho vylúčia po vynesení rozsudku.
Prípad sa sústredil na platbu 100.000 dolárov, ktorú mal Saveliev vykonať v auguste 2023 na vybavenie vraždy svojho väzneného obchodného partnera Sergeja Ionova.
Podľa prokuratúry mu Ionovov odmietol previesť svoje akcie v ich spoločnosti, pričom do väzenia sa dostal na základe žaloby podanej Savelievom za spreneveru.
Na vraždu najatý bývalý zamestnanec väzenskej služby sa sám prihlásil bezpečnostnej službe FSB. Orgány činné v trestnom konaní následne fingovali Ionovovu vraždu, aby získali dôkazy proti Savelievovi a spolupáchateľom. Komplic Sergej Ďukov bol odsúdený na osem rokov a Jurij Nefedov na štyri roky väzenia.
Súd tiež nariadil Savelievovi zaplatiť Ionovovi odškodné päť miliónov rubľov (asi 55.800 eur) a Ďukov mu musí zaplatiť jeden milión rubľov (11.160 eur).
Pred zatknutím Saveliev údajne previedol na svojich synov obchodný majetok v hodnote jednej miliardy rubľov (11,16 milióna eur) a majetok neďaleko Londýna v hodnote 15,6 milióna dolárov.
Saveliev v Rade federácie od roku 2016 až do svojho zatknutia v auguste 2025 zastupoval Tulskú oblasť. Boli mu tiež odňaté štátne vyznamenania, uviedol v tlačovej správe Tverský okresný súd v Moskve. Bol tiež členom vládnucej strany Jednotné Rusko. Po zatknutí mu pozastavili členstvo a formálne ho vylúčia po vynesení rozsudku.
Prípad sa sústredil na platbu 100.000 dolárov, ktorú mal Saveliev vykonať v auguste 2023 na vybavenie vraždy svojho väzneného obchodného partnera Sergeja Ionova.
Podľa prokuratúry mu Ionovov odmietol previesť svoje akcie v ich spoločnosti, pričom do väzenia sa dostal na základe žaloby podanej Savelievom za spreneveru.
Na vraždu najatý bývalý zamestnanec väzenskej služby sa sám prihlásil bezpečnostnej službe FSB. Orgány činné v trestnom konaní následne fingovali Ionovovu vraždu, aby získali dôkazy proti Savelievovi a spolupáchateľom. Komplic Sergej Ďukov bol odsúdený na osem rokov a Jurij Nefedov na štyri roky väzenia.
Súd tiež nariadil Savelievovi zaplatiť Ionovovi odškodné päť miliónov rubľov (asi 55.800 eur) a Ďukov mu musí zaplatiť jeden milión rubľov (11.160 eur).
Pred zatknutím Saveliev údajne previedol na svojich synov obchodný majetok v hodnote jednej miliardy rubľov (11,16 milióna eur) a majetok neďaleko Londýna v hodnote 15,6 milióna dolárov.