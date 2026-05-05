< sekcia Zahraničie
Exstarosta New Yorku dýcha sám, naďalej je v kritickom stave
Giuliani ešte v piatok moderoval svoj online program America’s Mayor Live, na úvod ktorého poznamenal, že má trochu problémy s hlasom.
Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani dýcha sám, oznámil v pondelok jeho hovorca Ted Goodman po tom, čo ho cez víkend hospitalizovali so zápalom pľúc a pripojili k pľúcnej ventilácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Osemdesiatjedenročný Giuliani je aj naďalej v kritickom, ale stabilizovanom stave v nemocnici na Floride a je preventívne monitorovaný lekármi. Goodman uviedol, že jeho stav zhoršilo ochorenie dýchacích ciest, ktoré pripisuje jeho vystaveniu prachu a toxínom po útoku na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001.
Giuliani ešte v piatok moderoval svoj online program America’s Mayor Live, na úvod ktorého poznamenal, že má trochu problémy s hlasom.
Rodina bývalého starostu sa poďakovala jeho priaznivcom za „prílev lásky a podpory“. Je medzi nimi napríklad americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bývalý starosta New Yorku Eric Adams či jeho nástupca Zohran Mamdani.
Čoskoro 82-ročný Giuliani pôsobil ako 107. starosta New Yorku v rokoch 1994 - 2001 a po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sa stal jednou z najznámejších politických osobností v krajine. V roku 2008 sa neúspešne uchádzal o nomináciu Republikánskej strany na prezidenta.
V roku 2000, keď ešte pôsobil ako starosta, Giulianimu diagnostikovali rakovinu prostaty. Podstúpil liečbu a neskôr uviedol, že táto diagnóza bola jedným z dôvodov, prečo vtedy stiahol svoju kandidatúru do Senátu USA proti Hillary Clintonovej.
Neskôr bol právnikom Donalda Trumpa, ktorému pomáhal v jeho neúspešných snahách o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 v štáte Georgia.
V auguste 2025 utrpel Giuliani v štáte New Hampshire vážne zranenia vrátane zlomeniny hrudného stavca a pomliaždenín pri dopravnej nehode, po ktorej bol istý čas na invalidnom vozíku.
Osemdesiatjedenročný Giuliani je aj naďalej v kritickom, ale stabilizovanom stave v nemocnici na Floride a je preventívne monitorovaný lekármi. Goodman uviedol, že jeho stav zhoršilo ochorenie dýchacích ciest, ktoré pripisuje jeho vystaveniu prachu a toxínom po útoku na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001.
Giuliani ešte v piatok moderoval svoj online program America’s Mayor Live, na úvod ktorého poznamenal, že má trochu problémy s hlasom.
Rodina bývalého starostu sa poďakovala jeho priaznivcom za „prílev lásky a podpory“. Je medzi nimi napríklad americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, bývalý starosta New Yorku Eric Adams či jeho nástupca Zohran Mamdani.
Čoskoro 82-ročný Giuliani pôsobil ako 107. starosta New Yorku v rokoch 1994 - 2001 a po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sa stal jednou z najznámejších politických osobností v krajine. V roku 2008 sa neúspešne uchádzal o nomináciu Republikánskej strany na prezidenta.
V roku 2000, keď ešte pôsobil ako starosta, Giulianimu diagnostikovali rakovinu prostaty. Podstúpil liečbu a neskôr uviedol, že táto diagnóza bola jedným z dôvodov, prečo vtedy stiahol svoju kandidatúru do Senátu USA proti Hillary Clintonovej.
Neskôr bol právnikom Donalda Trumpa, ktorému pomáhal v jeho neúspešných snahách o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 v štáte Georgia.
V auguste 2025 utrpel Giuliani v štáte New Hampshire vážne zranenia vrátane zlomeniny hrudného stavca a pomliaždenín pri dopravnej nehode, po ktorej bol istý čas na invalidnom vozíku.