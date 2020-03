Extrémisti si pochodom v Budapešti pripomenuli Horthyho vymenovanie

Budapešť 1. marca (TASR) - Spravodlivosť pre Maďarsko požadovali v nedeľu v Budapešti približne dve stovky prívržencov extrémnej pravice, ktorí si pripomenuli sté výročie vymenovania Miklósa Horthyho za regenta Maďarska. Účastníci fakľového pochodu, ktorý zorganizovala parlamentná strana Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) a niekoľko radikálnych organizácií, skandovali: "Preč s Trianonom!"



Podľa spravodajského servera Index.hu sa na podujatí zúčastnili aj gardisti v uniformách. Parlamentný poslanec Hnutia naša vlasť Erik Fülöp pripomenul, že počas Horthyho vládnutia vrátili Maďarsku viaceré územia, vrátane juhu Slovenska, o ktoré prišlo v rámci Trianonskej mierovej zmluvy v roku 1920.



Na trase pochodu extrémistov, ktorá viedla z Budína cez Most slobody na peštiansku stranu Dunaja, sa objavili dve skupiny zhruba stovky antifašistov, ktorí okrem iného skandovali: "Nacisti zmiznite!". Na oboch brehoch rieky zabezpečovalo poriadok množstvo policajtov, ktorí dôsledne izolovali účastníkov extrémistického pochodu od antifašistov.



Po potlačení Maďarskej republiky rád sa 14. novembra 1919 v Maďarsku ujali moci konzervatívne kruhy pod vedením admirála Miklósa Horthyho. Vyhlásili ho za regenta a Maďarsko tak počas celého medzivojnového obdobia bolo monarchiou bez kráľa. Pre Horthyho vládu bol typický tzv. "biely teror", ktorého obeťou sa okrem komunistov stali aj nevinní ľudia vrátane mnohých židov. V roku 1937 donútil Horthy parlament, aby mu odhlasoval diktátorské právomoci.



Vďaka spolupráci horthyovského režimu s fašistickým Nemeckom a Talianskom (tzv. Pakt troch) získal Horthy pre Maďarsko na základe prvej a druhej Viedenskej arbitráže územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi - takmer 10.565 kilometrov štvorcových - a východné Sedmohradsko.



V roku 1941 horthyovské Maďarsko vstúpilo na strane krajín Osi (Berlín-Rím-Tokio) do druhej svetovej vojny. Horthy sa neskôr pokúsil Maďarsko z vojnového konfliktu vyviesť a uzavrieť separátny mier so spojeneckými mocnosťami. Ako odpoveď na tieto kroky spustili 19. marca 1944 Nemci akciu Margarethe a Maďarsko obsadili. Horthyho zajali a až do konca vojny bol internovaný v Nemecku. Po skončení vojny so súhlasom veľmocí odišiel do portugalského exilu, kde v roku 1957 zomrel. Jeho pozostatky v roku 1993 previezli do Maďarska.