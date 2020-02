Extrémisti z Gruppe S údajne plánovali útoky na politikov Zelených

Berlín 26. februára (TASR) - Pravicoví extrémisti zo združenia Gruppe S, ktorých v polovici februára zadržala nemecká polícia, údajne plánovali okrem iného útoky na politikov zo strany Zelených Roberta Habecka a Antona Hofreitera. Informoval o tom v stredu denník Die Welt s odvolaním sa na správy prokuratúry z vyšetrovania.



Obvinení svoje potenciálne obete rozdelili na "mäkké" a "tvrdé" ciele. Mäkkými cieľmi mali byť napríklad Afričania čiernej pleti. Jeden z obvinených údajne povedal, že síce nemôže zabiť každého z nich, koho uvidí, hoci by to spravil rád - "to však ešte príde".



Takzvanými tvrdými cieľmi mali byť nemeckí politici. Okrem predsedu Zelených Habecka a predsedu frakcie Zelených Hofreitera skupina pravdepodobne súbežne plánovala útoky na viacero mešít v Nemecku.



Členmi skupiny Gruppe S sú okrem ďalších podnikateľ, obkladač, inštalatér, skladník, online obchodník a policajt. Jeden z hlavných podozrivých podľa správ povedal, že je pripravený "Položiť život", ako aj to, že by sa dalo ísť oveľa ďalej, než len zakladať jednotky civilnej obrany. Werner S., ktorého považujú za vodcu skupiny, mal v jednom z odpočúvaných rozhovorov vyhlásiť: "Desať mužov, desať spolkových krajín, hotovo. Alebo, pre mňa za mňa, len päť, ak budú v skupinách po dvoch."



Počas razie zacielenej na domnelú pravicovú teroristickú bunku bolo v polovici februára zadržaných 12 osôb. Táto skupina mala podľa prokuratúry v úmysle útokmi na politikov, žiadateľov o azyl a moslimov nastoliť "pomery podobné (situácii v) občianskej vojne".