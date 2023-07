Extrémisti z Nemecka bojujú na Ukrajine

Berlín 29. júla (TASR) - Z Nemecka do vojnovej zóny na Ukrajine vycestovali desiatky extrémistov. Vyplýva to z informácií ministerstva vnútra, na ktoré sa odvoláva denník Die Welt. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Nemecké bezpečnostné orgány zaregistrovali odchod 61 ľudí "spájaných s extrémizmom alebo politicky motivovaným zločinom" z pravicového aj ľavicového krídla politického spektra. V prípade 39 ľudí existujú konkrétne náznaky, že opustili krajinu "s úmyslom zúčastniť sa bojových akcií." Z nich bolo 27 proruských a 12 proukrajinských.



Účasť na bojových operáciách na Ukrajine v zásade nie je trestná, povedala hovorkyňa nemeckého ministerstva spravodlivosti pre noviny. To platí, "ak nepôsobia ako žoldnieri, ale ako súčasť pravidelných ozbrojených síl alebo ekvivalentných dobrovoľníckych zborov a milície." Ani to ich však nechráni pred prípadným vyšetrovaním zo spáchania vojnových zločinov.



Spolkový generálny prokurátor sa podľa denníka Die Welt nechcel vyjadriť k tomu, či sa proti nemeckým občanom zapojeným do bojových operácií na Ukrajine vedie trestné konanie.