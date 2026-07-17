< sekcia Zahraničie
EXTRÉMNE BÚRKY: Vyžiadali si 2 mŕtvych, bez elektriny je 53.000 ľudí
Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o šesť hodín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 17. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zomreli v noci na piatok vo Francúzsku v dôsledku silných búrok. Krúpy vo veľkosti tenisových lôpt poškodili v departemente Ardche na juhovýchode krajiny stovky áut, strechy či vinice. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
V dedine Saint-Victurnien v strednom Francúzsku zomrela žena po zavalení padajúcim stromom. V departemente Isre blesk zasiahol dielňu a spôsobil v nej požiar, pri ktorom zahynul jej majiteľ.
Druhý najvyšší stupeň výstrahy bol vyhlásený v 30 departementoch kontinentálneho Francúzska vzhľadom na očakávané búrky po dlhotrvajúcej vlne horúčav. Približne 53.000 ľudí zostalo dočasne bez elektriny po tom, čo popadali stožiare s elektrickým vedením.
Nepriaznivé počasie prerušilo železničnú dopravu medzi Parížom a Toulouse. Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o šesť hodín.
V dedine Saint-Victurnien v strednom Francúzsku zomrela žena po zavalení padajúcim stromom. V departemente Isre blesk zasiahol dielňu a spôsobil v nej požiar, pri ktorom zahynul jej majiteľ.
Druhý najvyšší stupeň výstrahy bol vyhlásený v 30 departementoch kontinentálneho Francúzska vzhľadom na očakávané búrky po dlhotrvajúcej vlne horúčav. Približne 53.000 ľudí zostalo dočasne bez elektriny po tom, čo popadali stožiare s elektrickým vedením.
Nepriaznivé počasie prerušilo železničnú dopravu medzi Parížom a Toulouse. Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o šesť hodín.