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EXTRÉMNE BÚRKY: Vyžiadali si 2 mŕtvych, bez elektriny je 53.000 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o šesť hodín.

Autor TASR
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Paríž 17. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zomreli v noci na piatok vo Francúzsku v dôsledku silných búrok. Krúpy vo veľkosti tenisových lôpt poškodili v departemente Ardche na juhovýchode krajiny stovky áut, strechy či vinice. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.

V dedine Saint-Victurnien v strednom Francúzsku zomrela žena po zavalení padajúcim stromom. V departemente Isre blesk zasiahol dielňu a spôsobil v nej požiar, pri ktorom zahynul jej majiteľ.

Druhý najvyšší stupeň výstrahy bol vyhlásený v 30 departementoch kontinentálneho Francúzska vzhľadom na očakávané búrky po dlhotrvajúcej vlne horúčav. Približne 53.000 ľudí zostalo dočasne bez elektriny po tom, čo popadali stožiare s elektrickým vedením.

Nepriaznivé počasie prerušilo železničnú dopravu medzi Parížom a Toulouse. Niektoré nočné vysokorýchlostné vlaky boli pre popadané stromy na tratiach omeškané aj o šesť hodín.
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