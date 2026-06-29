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Extrémne horúčavy očakávajú tento týždeň aj v Spojených štátoch
Národná meteorologická služba v pondelok varovala, že očakáva teploty nad 38 stupňov Celzia a vysoká vlhkosť vzduchu ešte viac zosilní pocitovú teplotu.
Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Centrálne a východné časti Spojených štátov by mala v najbližších dňoch zasiahnuť vlna horúčav. Extrémne vysoké teploty sa očakávajú už od utorka a mali by trvať trvať aj cez víkend, keď budú Američania 4. júla oslavovať Deň nezávislosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Národná meteorologická služba v pondelok varovala, že očakáva teploty nad 38 stupňov Celzia a vysoká vlhkosť vzduchu ešte viac zosilní pocitovú teplotu.
Ani v noci sa neočakáva ochladenie a na väčšine územia teploty pravdepodobne neklesnú pod 20 stupňov Celzia. Zvýši to riziko zdravotných problémov najmä u najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.
„Pite často vodu. Obmedzte pobyt vonku v popoludňajších hodinách. Skontrolujte, ako sa majú vaši susedia,“ uviedol systém pre varovanie verejnosti vo Washingtone.
Vlna horúčav prichádza pred oslavami 250. výročia nezávislosti a v hlavnom meste by sa mal podľa organizátorov konať najväčší ohňostroj v histórii.
Extrémne počasie prichádza aj počas vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale a viacero zápasov sa tak bude konať vo veľmi horúcich podmienkach, konštatuje AFP.
Častejšie, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie vlny horúčav sú jedným z príznakov globálnych klimatických zmien. Podobné počasie v uplynulých dňoch zasiahlo aj veľkú časť Európy.
Národná meteorologická služba v pondelok varovala, že očakáva teploty nad 38 stupňov Celzia a vysoká vlhkosť vzduchu ešte viac zosilní pocitovú teplotu.
Ani v noci sa neočakáva ochladenie a na väčšine územia teploty pravdepodobne neklesnú pod 20 stupňov Celzia. Zvýši to riziko zdravotných problémov najmä u najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.
„Pite často vodu. Obmedzte pobyt vonku v popoludňajších hodinách. Skontrolujte, ako sa majú vaši susedia,“ uviedol systém pre varovanie verejnosti vo Washingtone.
Vlna horúčav prichádza pred oslavami 250. výročia nezávislosti a v hlavnom meste by sa mal podľa organizátorov konať najväčší ohňostroj v histórii.
Extrémne počasie prichádza aj počas vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale a viacero zápasov sa tak bude konať vo veľmi horúcich podmienkach, konštatuje AFP.
Častejšie, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie vlny horúčav sú jedným z príznakov globálnych klimatických zmien. Podobné počasie v uplynulých dňoch zasiahlo aj veľkú časť Európy.