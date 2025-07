EXTRÉMNE HORÚČAVY trápia Kóreu: Zomrelo už 16 ľudí

Soul 31. júla (TASR) - V dôsledku zdravotných problémov súvisiacich s horúčavami v tomto roku zomrelo v Južnej Kórei už 16 ľudí. Vyplýva to z aktualizovaných informácií, ktoré vo štvrtok zverejnilo tamojšie ministerstva zdravotníctva. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet počet úmrtí viac ako zdvojnásobil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Od polovice mája na lekárskej pohotovosti kvôli zdravotným problémom súvisiacim s horúčavami ošetrili 2900 pacientov. V dôsledku extrémnych horúčav uhynuli tiež státisíce hospodárskych zvierat.



Štátna meteorologická agentúra uviedla, že teplota vzduchu v Soule prekonala vyše storočný rekord, keď v noci na štvrtok zaznamenali v poradí už 22. tropickú noc. To znamená, že nočné teploty zostávajú nad 25 °C od 18.00 h do 9.00 h nasledujúceho dňa. Ide o dosiaľ najdlhšiu sériu horúcich nocí v júli od začiatku meraní v roku 1907.



Horúce leto zažíva veľká časť sveta a uplynulý jún bol pre 12 krajín vôbec najteplejším v histórii meraní. Vyplýva to z analýzy údajov služby monitorovania zmeny klímy (C3S) programu Copernicus Európskej únie.