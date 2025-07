Extrémne horúčavy trápia viacero krajín. V Iráne majú problémy s vodou

Teherán 22. júla (TASR) - Horúčavy v Iráne narušili distribúciu elektriny a vody vo veľkej časti krajiny, pričom hladiny v nádržiach klesli na najnižšiu úroveň za posledných 100 rokov, uviedli v utorok štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Najmenej 18 z 31 provincií vrátane Teheránu zasiahli extrémne teploty, ktoré v Iráne zaznamenávajú už od piatka. Očakáva sa, že k postupnému poklesu teploty dôjde do štvrtka, oznámili tamojšie meteorologické úrady.



Meteorologická agentúra uviedla, že najmenej desať provincií vrátane Teheránu zaznamenalo v pondelok teploty viac ako 40 stupňov Celzia. Teploty v niektorých oblastiach však prekračujú aj hranicu 50 stupňov Celzia. V dôsledku sucha klesla hladina vody v priehradách zásobujúcich Teherán na „najnižšiu úroveň za posledných 100 rokov“, uviedla provinčná vodárenská spoločnosť. Mnohí obyvatelia hlavného mesta v posledných dňoch hlásili niekoľkohodinové výpadky vody.



V Teheránskej provincii vyhlásili v stredu deň voľna, zatiaľ čo sa vláda snaží riešiť prehlbujúcu sa krízu nedostatku vody. Úrady zároveň žiadajú ľudí, aby obmedzili spotrebu vody. Krízu však nespôsobilo len počasie, krajina už päť rokov bojuje so suchom. Iránsky minister energetiky Abbás Alíabádí minulý týždeň oznámil, že už prebiehajú rokovania o dovoze vody s Turkménskom, Afganistanom, Tadžikistanom a Uzbekistanom.



„Kríza s vodou je vážnejšia, než sa hovorí,“ varoval v nedeľu prezident Masúd Pezeškiján a zdôraznil, že ak bude tento trend pokračovať, krajina sa postupne ocitne v neriešiteľnej situácii. „Opatrenia, ako napríklad dovoz vody z iných miest do Teheránu, nevyriešia problém od základov,“ dodal.