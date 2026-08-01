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EXTRÉMNE HORÚČAVY ZABÍJALI: V Rakúsku im podľahlo 400 ľudí
Podľa údajov spoločnosti Geosphere Austria bola v júni tohto roku hranica 35 stupňov dosiahnutá alebo prekročená aspoň raz na približne polovici všetkých meteorologických staníc.
Autor TASR
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Viedeň 1. augusta (TASR) — Mimoriadne vysoké teploty v Rakúsku si v júni tohto roka vyžiadali 395 obetí, čo je najvyšší počet zaznamenaný v tomto mesiaci od začiatku zhotovovania porovnateľných analýz v roku 2017. Dospela k tomu Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES), ktorá prvýkrát zverejnila takéto údaje už v lete. Informovala o tom v sobotu agentúra APA s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zdravotníctva.
Predchádzajúci rekord pochádza z júna 2019, keď AGES odhadla 335 úmrtí súvisiacich s horúčavami. V júni minulého roka ich bolo odhadom 170, v júni 2024 okolo 201. Model AGES pomocou údajov o úmrtnosti a počasí štatisticky odhaduje, koľko ďalších úmrtí súvisí s mimoriadnym tepelným stresom.
Počas celého letného obdobia minulého roka (jún až september) sa vyskytlo 449 úmrtí súvisiacich s teplom. V ešte teplejšom lete 2024 bolo takýchto odhadovaných úmrtí 989.
Podľa údajov spoločnosti Geosphere Austria bola v júni tohto roku hranica 35 stupňov dosiahnutá alebo prekročená aspoň raz na približne polovici všetkých meteorologických staníc. Na 46 staniciach namerali denné maximá najmenej 38 stupňov a 15 staníc dokonca zaznamenalo 39 stupňov alebo viac. Rakúska metropola Viedeň zaznamenala 28. júna nový teplotný rekord 40 stupňov, o deň neskôr padol aj júnový rekord pre celé Rakúsko, keď v obci Bad Deutsch Altenburg ležiacej neďaleko slovenských hraníc namerali 40,1 stupňa.
Ministerka zdravotníctva Korinna Schumannová označila počet úmrtí súvisiacich s teplom za „šokujúci“ a zdôraznila, že horúčavy už predstavujú vážnu hrozbu pre zdravie a život ľudí. To, že prvýkrát sú k dispozícii vedecké odhady už počas leta, podľa nej umožní rýchlejšie vyhodnocovanie rizík a úpravu preventívnych opatrení. Údaje budú využité pri aktualizácii národného plánu ochrany pred horúčavami.
AGES pri výpočtoch zohľadňuje aj tzv. efekt oneskorenia, keď vysoké teploty môžu zhoršiť existujúce kardiovaskulárne, respiračné, obličkové alebo iné ochorenia a tým prispieť k zdravotným komplikáciám aj niekoľko dní alebo týždňov po skončení vlny horúčav.
Konečné hodnotenie AGES za celé leto 2026 by malo byť k dispozícii v októbri.
Predchádzajúci rekord pochádza z júna 2019, keď AGES odhadla 335 úmrtí súvisiacich s horúčavami. V júni minulého roka ich bolo odhadom 170, v júni 2024 okolo 201. Model AGES pomocou údajov o úmrtnosti a počasí štatisticky odhaduje, koľko ďalších úmrtí súvisí s mimoriadnym tepelným stresom.
Počas celého letného obdobia minulého roka (jún až september) sa vyskytlo 449 úmrtí súvisiacich s teplom. V ešte teplejšom lete 2024 bolo takýchto odhadovaných úmrtí 989.
Podľa údajov spoločnosti Geosphere Austria bola v júni tohto roku hranica 35 stupňov dosiahnutá alebo prekročená aspoň raz na približne polovici všetkých meteorologických staníc. Na 46 staniciach namerali denné maximá najmenej 38 stupňov a 15 staníc dokonca zaznamenalo 39 stupňov alebo viac. Rakúska metropola Viedeň zaznamenala 28. júna nový teplotný rekord 40 stupňov, o deň neskôr padol aj júnový rekord pre celé Rakúsko, keď v obci Bad Deutsch Altenburg ležiacej neďaleko slovenských hraníc namerali 40,1 stupňa.
Ministerka zdravotníctva Korinna Schumannová označila počet úmrtí súvisiacich s teplom za „šokujúci“ a zdôraznila, že horúčavy už predstavujú vážnu hrozbu pre zdravie a život ľudí. To, že prvýkrát sú k dispozícii vedecké odhady už počas leta, podľa nej umožní rýchlejšie vyhodnocovanie rizík a úpravu preventívnych opatrení. Údaje budú využité pri aktualizácii národného plánu ochrany pred horúčavami.
AGES pri výpočtoch zohľadňuje aj tzv. efekt oneskorenia, keď vysoké teploty môžu zhoršiť existujúce kardiovaskulárne, respiračné, obličkové alebo iné ochorenia a tým prispieť k zdravotným komplikáciám aj niekoľko dní alebo týždňov po skončení vlny horúčav.
Konečné hodnotenie AGES za celé leto 2026 by malo byť k dispozícii v októbri.