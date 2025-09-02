< sekcia Zahraničie
REKORDNÉ SUCHO: Hladina Visly má len 5 centimetrov vody
Nízka hladina Visly ovplyvnila aj mestskú dopravu vo Varšave a riečne trajekty nepremávajú od 12. augusta až do odvolania, informoval mestský dopravný podnik.
Autor TASR
Varšava 2. septembra (TASR) - Na hydrologickej stanici Varšava-Bulwary na Visle bol v utorok nadránom zaznamenaný historicky najnižší stav vodnej hladiny. Podľa údajov Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) hladina rieky dosiahla iba päť centimetrov, čo je o jeden centimeter menej než v piatok 28. augusta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Už v pondelok 25. augusta hydrológovia vo Varšave namerali deväť centimetrov, čím padol dovtedajší rekord. IMGW upozornil, že rekordne nízky stav sa môže udržať ešte niekoľko nasledujúcich dní. Podobná situácia panuje aj na ďalších viac ako dvadsiatich hydrologických staniciach v Poľsku.
Nízka hladina Visly ovplyvnila aj mestskú dopravu vo Varšave a riečne trajekty nepremávajú od 12. augusta až do odvolania, informoval mestský dopravný podnik.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
