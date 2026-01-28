Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Zahraničie

Extrémne zimné počasie si v USA vyžiadalo už najmenej 42 obetí

.
Dve ženy sa objímajú v blízkosti Bieleho domu, utorok, 27. január 2026, vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Nepriaznivé poveternostné podmienky postihli približne 200 miliónov obyvateľov USA, pričom v niektorých oblastiach napadlo takmer 40 centimetrov snehu.

Autor TASR
New York 28. januára (TASR) - Vpád arktického vzduchu a výdatné sneženie si v USA vyžiadali už najmenej 42 obetí na životoch, informovala v stredu stanica ABC News.

Medzi obeťami sú obyvatelia New Yorku a štátov Arkansas, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Texas a Južná Karolína.

Nepriaznivé poveternostné podmienky postihli približne 200 miliónov obyvateľov USA, pričom v niektorých oblastiach napadlo takmer 40 centimetrov snehu. Výstrahy pred extrémnym chladom platia od Texasu a Floridy na juhu až po New York na severovýchode a Detroit na Stredozápade.

Vo Washingtone v dôsledku záľahy snehu zostali federálne úrady v utorok zatvorené, rovnako ako Národná zoologická záhrada a múzeá Smithsonovho inštitútu.

Od víkendu bolo zrušených spolu približne 20.000 letov. Podľa portálu PowerOutage zostáva bez elektrickej energie viac ako 448.000 odberateľov, väčšinou v štátoch Tennessee a Mississippi.

Americká Národná meteorologická služba upozornila, že niektoré z postihnutých oblastí zažili najdlhšie trvajúce mrazy za posledné desaťročia.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami