Bývalého člena ruskej zbrojovky odsúdili na 16 rokov, pomáhal Ukrajine

Moskva 5. novembra (TASR) - Bývalého zamestnanca ruskej zbrojovky uznal súd v Jekaterinburgu za vinného zo spolupráce s ukrajinskou rozviedkou, ktorej údajne odovzdal technické výkresy. Trest vo výške 16 rokov odňatia slobody si Danil Muchametov odpyká vo väzenskom tábore s maximálnym stupňom stráženia, informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.



Muchametovova menželka, ktorá bola v prípade spoluobvinená, dostala ešte začiatkom októbra väzenský trest vo výške na 12,5 roka.



Danil Muchametov (32) pracoval ako inžinier v spoločnosti Uralvagonzavod v mesta Nižnyj Tagil na ázijskej strane pohoria Ural, keď ho v roku 2023 spolu s manželkou Viktorijou zadržali agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Ruská spoločnosť Uralvagonzavod sa zaoberá vývojom a výrobou vojenskej techniky, cestných stavebných strojov a železničných vagónov. Svojím zameraním sa radí medzi najväčších a najvýznamnejších producentov v oblasti ťažkého strojárstva na svete.



Muchametovov prípad je nateraz posledný zo série káuz týkajúcich sa podozrenia zo špionáže v prospech Ukrajiny, ktorých počet výrazne stúpol od februára 2022, keď Rusko podniklo inváziu na územie Ukrajiny a rozpútalo tam vojnu.



Jekaterinburský web 66.ru poukázal na to, že Muchametova odsúdil ten istý sudca, ktorý vyniesol rozsudok nad novinárom amerického denníka The Wall Street Journal Evanom Gershkovichom, ktorý bol v auguste prepustený v rámci výmeny politických väzňov za ruských špiónov. Gershkovich dostal pôvodne za špionáž trest 16 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia.



Ten istý sudca rozhodoval aj v procese s americkou občiankou ruského pôvodu Xenijou Karelinovou, ktorý bola obvinená z vlastizrady a odsúdená na 12 rokov väzenia. Vlastizrady sa podľa sudcu Andreja Minejeva dopustila tým, že previedla 50 dolárov do jednej zo zbierok na podporu Ukrajiny.