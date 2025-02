Slovenskí hokejisti na úvod zdolali Lotyšov 3:2

EYOF - chlapčenský hokejový turnaj



A-skupina:



Slovensko - Lotyšsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Góly: 9. Ďurčo (Obušek, Kovalčík), 26. Rezničák (Hybský, Matta), 33. Šimko (Stankoven, Matta) - 17. Klaucans, 55. Reidzans. Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Čelko - Kovalčík, Černák, Tóth, Botka, Syrný, Požgay, Bereš - Válek, Stankoven, Ďurčo - Matta, Rezničák, Obušek - Hybský, Macák, Šimko - Šromovský, Čurlej



Bakuriani 12. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov zaznamenali úspešný vstup do turnaja na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Gruzínsku. Vo svojom úvodnom vystúpení zvíťazili v A-skupine nad obhajcami zlatých medailí Lotyšmi 3:2.V prvej tretine boli strelecky aktívnejší Lotyši aj vďaka štyrom slovenským vylúčeniam. Skóre však otvorilo družstvo trénera Petra Kudelku, keď sa v 9. min presadil Juraj Jonas Ďurčo. Tím z Pobaltia vyrovnal v 17. minúte. V strednom dejstve šli Slováci do dvojgólového vedenia vďaka zásahom Kristiána Rezničáka s Maximom Šimkom a v závere zápasu už len Lotyši skorigovali na konečných 2:3.uviedol Kudelka pre portál olympic.sk.V stredu bola v akcii aj biatlonová dvojica Markus Sklenárik, Dominika Patrášová, ktorá obsadila v singlových miešaných štafetách 8. miesto. Slováci museli na strelnici absolvovať jedno trestné kolo a po 17 dobíjaniach mali manko 1:57,1 min. na víťazných Ukrajincov.Krasokorčuliarka Olívia Lengyelová predviedla v krátkom programe sezónne maximum 48,41 bodu a po prvej polovici súťaže dievčat sa usadila na 14. mieste. Alex Války si zapísal známku 45,99 a po krátkom programe je taktiež na 14. priečke. Voľné jazdy dievčat sú na programe vo štvrtok, chlapci budú bojovať o medaily v piatok.