F. Birol: Svetoví lídri podceňujú rozsah energetickej krízy
Podľa Birola sú aj straty na trhu so zemným plynom takmer dvojnásobne vyššie ako po ruskej invázii na Ukrajinu.
Autor TASR
Paríž 23. marca (TASR) - Svetoví lídri si zatiaľ neuvedomili plný rozsah energetickej krízy, ktorú spustila vojna USA a Izraela proti Iránu, uviedol v pondelok výkonný riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Myslím si, že lídri po celom svete si dostatočne neuvedomujú závažnosť problému,“ povedal Birol novinárom v austrálskom Národnom tlačovom klube. Zdôraznil, že trhy strácajú denne viac ropy ako počas dvoch ropných kríz v 70. rokoch dohromady.
Podľa Birola sú aj straty na trhu so zemným plynom takmer dvojnásobne vyššie ako po ruskej invázii na Ukrajinu. Kríza, ktorú vyvolal konflikt v Iráne, už teda rozsahom zodpovedá dvom „ropným krízam a jednému kolapsu trhu so zemným plynom“, skonštatoval.
Birol sa okrem toho vyjadril aj k Nemecku a jeho odklonu od jadrovej energie po havárii vo Fukušime v roku 2011. Obvinil nemeckú vládu, že urobila veľkú strategickú chybu, keď odstavila svoje jadrové elektrárne. Podľa jeho slov by súčasná situácia nebola taká zlá, keby sa Nemecko mohlo naďalej spoliehať na jadrovú energiu.
