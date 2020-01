F. Citu: Cieľ Rumunska prijať euro v roku 2024 je ambiciózny

Bukurešť 27. januára (TASR) - Aktuálny cieľ Rumunska prijať spoločnú európsku menu v roku 2024 je "veľmi ambicióznym" plánom, uviedol v pondelok rumunský minister financií Florin Citu v rozhovore pre televíziu Digi24. Krajina totiž musí korigovať veľké ekonomické nerovnováhy.



Rumunsko vstúpilo do Európskej únie (EÚ) v roku 2007 a už niekoľkokrát posunulo svoje plány na prijatie eura. Neplní totiž požadované podmienky pre vstup do eurozóny.



Citu odhaduje, že konsolidovaný rozpočtový deficit sa vráti pod hranicu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022. Predpokladá, že v prípade prijatia primeraných opatrení by Rumunsko mohlo byť pripravené na vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM II. V tomto mechanizme výmenných kurzov ERM II, ktorý sa tiež nazýva čakárňou na euro, musí mena kandidátskej krajiny stráviť aspoň 2 roky.



Susedné Bulharsko plánuje vstúpiť do ERM II tento rok na jar a prijať euro v roku 2023.