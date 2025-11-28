< sekcia Zahraničie
F1: Piastri najrýchlejší v kvalifikácii šprintu na VC Kataru
Sezóna 2025 F1 vyvrcholí v nedeľu 7. decembra, keď je o 14.00 SEČ na programe Veľká cena Abú Zabí.
Autor TASR
Lusail 28. novembra (TASR) - Austrálsky jazdec Oscar Piastri na McLarene zvíťazil v piatkovej kvalifikácii šprintu, ktorý je súčasťou Veľkej ceny Kataru F1. Druhý najrýchlejší čas dosiahol Brit George Russell na Mercedese, tretí bol Piastriho tímový kolega Brit Lando Norris.
Norris je pred záverečnými dvomi súťažnými víkendami na čele priebežného poradia jazdcov, na Piastriho a Verstappena má 34-bodový náskok. V Katare si môže zabezpečiť svoj prvý majstrovský titul. Verstappen, ktorý zvíťazil na predošlej Veľkej cene Las Vegas a udržal si šancu na piaty titul v rade, obsadil v kvalifikácii šprintu až 6. miesto, keď lepší čas dosiahol aj jeho tímový kolega Japonec Juki Cunoda. Šprint je na programe v sobotu o 15.00 SEČ, preteky odštartujú v nedeľu o 17.00.
kvalifikácia na šprint VC Kataru:
1. Oscar Piastri (Austr./McLaren) 1:20,055 min., 2. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,032 s, 3. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,230, 4. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,395, 5. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) +0,464, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,473, 7. Kimi Antonelli (Fín./Mercedes) +0,477, 8. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,487, 9. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,567, 10. Alex Albon (Thaj./V.Brit./Williams) +0,733
