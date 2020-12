Facebook a Instagram zmažú dezinformácie o vakcínach proti COVID-19

Palo Alto 3. decembra (TASR) - Sociálne siete Facebook a Instagram budú odstraňovať príspevky, ktoré podľa odborníkov obsahujú nepravdivé informácie o vakcínach proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti Facebook.



"Zahŕňa to dezinformácie o bezpečnosti, účinnosti, zložení a vedľajších účinkoch vakcín. Napríklad budeme mazať tvrdenia, že vakcíny proti COVID-19 obsahujú mikročipy alebo hocičo iné, čo nie je spomenuté v ich oficiálnom zložení," uvádza vo vyhlásení Facebook, pričom však nespomína, kedy toto pravidlo vstúpi do platnosti.



Facebook už predtým odstránil dezinformácie o očkovacej látke na Samoe, kde koncom minulého roka vypukla epidémia osýpok s desiatkami obetí, ako aj nepravdivé tvrdenia o očkovaní proti obrne v Pakistane, ktoré viedli k útokom na zdravotníckych pracovníkov.



Podľa novembrovej správy neziskovej organizácie First Draft sa 84 percent ľudí dostáva ku konšpiračným príspevkom o vakcínach práve na Facebooku a Instagrame.



Proti dezinformáciám nielen o koronavíruse SARS-CoV-2 bojujú aj spoločnosti Twitter a Google. Twitter počas amerických prezidentských volieb označoval varovnými upozorneniami sporné tvrdenia o výsledkoch a volebných podvodoch. Samotný Facebook ešte v októbri oznámil, že zakáže reklamy, ktoré ľudí presviedčajú, aby sa nedali zaočkovať.