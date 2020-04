Facebook bude upozorňovať ľudí na dezinformácie o koronavíruse

New York 16. apríla (TASR) - Facebook začne upozorňovať používateľov, ktorí zdieľali a komentovali príspevky s dezinformáciami o koronavíruse alebo na ne reagovali. Spoločnosť to oznámila vo štvrtok, píše agentúra AP.



Používateľov, ktorí s takýmito príspevkami prídu do kontaktu, Facebook odkáže na overené informácie o víruse od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Mechanizmus by mal fungovať v najbližších týždňoch. Týkať sa bude iba tých príspevkov, ktoré moderátori uznajú za dezinformácie a vymažú.



Facebook a iné sociálne siete kritici obviňujú z nedostatočných krokov voči šíreniu dezinformácií o koronavíruse.



Internetový gigant už zakázal reklamy na lieky či vakcíny na COVID-19. Stále totiž žiadne neexistujú. Spoločnosť takisto sľúbila upraviť algoritmy tak, aby sa k používateľom dostali najmä overené informácie od zdravotníckych organizácií.



Na sociálnej sieti sa však aj naďalej objavujú fotografie či príspevky propagujúce neoverené liečebné metódy a produkty. Príspevok o oxide chloričitom, ktorý údajne ničí vírus SARS-CoV-2, videlo viac ako 200.000 používateľov.



Organizácia Avaaz, ktorá sa venuje nepravdivým informáciám na Facebooku, uviedla, že okolo 100 nepravdivých príspevkov o koronavíruse videli milióny používateľov aj po tom, ako ich sociálna sieť označila za dezinformácie.



Avaaz uvádza, že algoritmy Facebooku nestíhajú dezinformácie o koronavíruse zaznamenávať.



Jourová ocenila, že Facebook zvýši úsilie v boji proti dezinformáciám o COVID-19

Skutočnosť, že spoločnosť Facebook sa rozhodla na svojej platforme zintenzívniť úsilia v boji proti škodlivým dezinformáciám v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, je dobrá správa. Uviedla to vo štvrtok v správe pre TASR podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Facebook vo štvrtok popoludní oznámil, že už v najbližších týždňoch bude informovať svojich užívateľov o tom, či šírili nepravdivé informácie o koronavíruse. V prípade, že Facebook zistí, že niekto šíri dezinformácie o chorobe COVID-19, označí, že sa mu takéto správy páčili alebo reaguje na ne a komentuje príspevky so "škodlivými dezinformáciami" o víruse, týchto užívateľov nasmeruje na stránku o mýtoch o koronavíruse, ktoré odhalili a vyvrátili experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Skutočnosť, že sociálne médiá sú zaplavené dezinformáciami a rôznymi mýtmi o šírení koronavírusu, si uvedomuje aj Európska komisia. Podpredsedníčka EK Jourová sa začiatkom apríla stretla so zástupcami spoločností ako Mozilla, Google, Microsoft, Twitter, YouTube či Facebook a snažila sa s nimi dohodnúť, aby sami aktívne vyhľadávali škodlivé informácie a tam, kde bude jasné, že sú nebezpečné pre zdravie, ich odstránili. V tomto kontexte ocenila štvrtkové vyhlásenie spoločnosti Facebook.



"Oceňujem, že Facebook na svojej platforme zintenzívňuje svoje úsilie v boji proti škodlivým dezinformáciám. V posledných týždňoch sme o tom diskutovali dvakrát, takže som rada, že tieto rozhovory prinášajú ovocie a že kroky, ktoré podnikol Facebook, prinesú konkrétne výsledky. Budeme však potrebovať väčšiu transparentnosť a lepší prístup k údajom, aby vedci mohli v plnom rozsahu overiť rozsah a dosah nepravdivého obsahu a aby sme mohli posúdiť činnosť Facebooku z hľadiska verejného zdravia a základných práv," opísala situáciu česká eurokomisárka.



Upozornila na obavy exekutívy EÚ, že v období pandémie sa cez internet šíri veľký objem škodlivého obsahu a dezinformácií. Vysvetlila, že aj keď je prioritou EK podpora a usmernenie úsilia internetových platforiem na boj proti pandémii, zároveň ide o ďalší dôkaz, že EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie zamerané na zmiernenie hrozieb pre verejné zdravie a bezpečnosť, ako aj na boj proti dezinformáciám a "škodlivým aktérom", ktorí manipulujú s informačným priestorom.



"Je to otázka verejného zdravia, geopolitiky a samotnej podstaty našej európskej demokracie. Musíme sa zamerať nielen na platformy, ale na všetky fronty vrátane lepšieho monitorovania a zisťovania, zapojenia občianskej spoločnosti a zlepšenia spolupráce medzi členskými štátmi," odkázala Jourová. A dodala, že z krátkodobého hľadiska EK pracuje na riešení výzvy Európskej rady z 26. marca, podľa ktorej EÚ musí dôraznejšie čeliť šíriacim sa dezinformáciám transparentnou, včasnou a faktickou komunikáciou s občanmi.