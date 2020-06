Facebook čelí bojkotu reklamy. Najnovšie sa k nemu pridal Starbucks

Washington/Bratislava 29. júna (TASR) - Obchodný reťazec kaviarní Starbucks sa v nedeľu pridal k viacerým svetovým značkám v bojkote reklamného obsahu na Facebooku a na iných sociálnych platformách. Dôvodom je prístup sociálnych sietí k nenávistným a dezinformačným príspevkom, píše americký denník USA Today.



Ku kampani #StopHateForProfit sa od minulého týždňa pridali spoločnosti ako The North Face, Unilever, Coca Cola, Mozilla, Honda, Verizon či Hershey. Väčšina z nich zastavila alebo výrazne obmedzila svoju reklamu na sociálnych sieťach do konca júla, niektoré až do konca roka.



Kampaň sa najviac dotkla Facebooku, ktorého akcie sa minulý piatok podľa portálu marketwatch.com prepadli o 8,3 percenta. Niektoré spoločnosti zastavili aj reklamu na Twitteri či iných sociálnych sieťach.



"Pozastavíme naše reklamy na všetkých sociálnych platformách, zatiaľ čo budeme pokračovať v internej diskusii aj v diskusii s našimi mediálnymi partnermi a s ľudskoprávnymi organizáciami v snahe zastaviť prejavy nenávisti," uvádza vyhlásenie spoločnosti Starbucks.



Cieľom je prísnejšia regulácia obsahu podporujúceho diskrimináciu, násilie či nenávisť, uvádza agentúra AFP.



Facebook je v uplynulom čase pod tlakom aj z dôvodu mierneho postoja k príspevkom amerického prezidenta Donalda Trumpa, napísal americký denník The Washington Post.



Šéf Facebooku Mark Zuckerberg už v piatok avizoval sprísnenie zaobchádzania s nenávistnými prejavmi v reklamných príspevkoch na sociálnej sietí. Zuckerberg uviedol, že platforma "zakáže tie vyjadrenia, ktoré naznačujú, že ľudia určitej rasy, etnicity, národnosti, vierovyznania, kasty, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie či prežitie iných", píše AFP.



Tie príspevky, ktoré porušujú pravidlá, ale sú spravodajsky dôležité, Facebook ponechá prístupné s príslušným označením. K podobnému kroku sa už podujal Twitter, ktorý týmto spôsobom označuje napríklad Trumpove príspevky, píše The New York Times.



Zuckerberg dodal, že Facebook rozšíri programy na ochranu imigrantov, utečencov či žiadateľov o azyl.



Podľa portálu Investopedia.com viac ako 90 percent príjmov Facebooku pochádza z reklamy.