Facebook chce novými pracovnými miestami v EÚ vybudovať metaverzum

Washington/Paríž 18. októbra (TASR) - Sociálna sieť Facebook v pondelok oznámila plány na najatie 10.000 ľudí v Európskej únii (EÚ) s cieľom vybudovať metaverzum. Ide o verziu internetu pre virtuálnu realitu, ktorú tento americký technologický gigant vidí ako budúcnosť. Informovala o tom agentúra AFP.



Zakladateľ a generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg je podľa AFP popredným zástancom myšlienky vytvorenia metavesmíru, ktorý by "stieral hranice medzi fyzickým a digitálnym svetom".



"Metaverzum má potenciál pomôcť odomknúť prístup k novým kreatívnym, sociálnym a ekonomickým príležitostiam. A Európania ho budú formovať od jeho začiatku," uviedla spoločnosť Facebook v príspevku na svojom oficiálnom blogu.



"Oznamujeme plán na vytvorenie 10.000 nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v rámci Európskej únie počas nasledujúcich piatich rokov," uviedla spoločnosť, ktorá zároveň priblížila, prečo sa rozhodla dať prednosť európskym inžinierom.



"EÚ má množstvo výhod, ktoré z nej robia skvelé miesto pre investície od technologických spoločností. (Únia) má veľký spotrebiteľský trh, prvotriedne univerzity a predovšetkým talenty najvyššej kvality," tvrdí Facebook.



AFP pripomenula, že oznámenie o vytvorení pracovných miest prišlo v čase, keď najväčšia sociálna sieť čelí rastúcim výzvam na prísnejšiu reguláciu s cieľom obmedziť jej vplyv. Spoločnosť navyše minulý mesiac čelila kritike po tom, ako bývalá zamestnankyňa Frances Haugenová zverejnila interné štúdie, podľa ktorých Facebook vie, že jeho sociálna sieť môže byť škodlivá pre duševné zdravie mladých ľudí. Podľa dokumentov Facebook pozná negatíva svojho algoritmu, no nielenže s tým nič nerobí, ale v mene vyšších ziskov to ešte podporuje. Podľa Haugenove, ktorá vypovedala pred americkým Kongresom, sa to netýka iba samotného Facebooku, ale aj ďalších produktov spoločnosti ako je Instagram, či WhatsApp.