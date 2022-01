Facebook obnovil prístup k stránke ruskej delegácie na rokovaniach

Moskva 17. januára (TASR) - Americká spoločnosť Meta Platforms obnovila prístup k oficiálnemu facebookovému účtu ruskej delegácie na viedenských rokovaniach o vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia. Informovala v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy, ktorá dodala, že stránka ruskej delegácie bola zablokovaná tri dni.



Vedúci ruskej delegácie na rokovaniach vo Viedni, Konstantin Gavrilov, v reakcii na to pre agentúru TASS vyjadril nádej, že "Facebook už v budúcnosti nezopakuje takéto hlúpe vyčíňanie".



Správca sociálnej siete Facebook zablokoval stránku ruskej delegácie 14. januára s odvolaním sa na zakázaný obsah.



Podľa Gavrilova boli v tom čase na stránke zverejnené "iba vyhlásenia ruského vedenia a ruského ministerstva zahraničných vecí".



Ako poznamenal spravodajský web Meduza.io, nebol to prvý prípad, keď sociálne siete zablokovali účty ruskej delegácie na rokovaniach o bezpečnosti a kontrole zbrojenia vo Viedni, lebo v polovici februára roku 2021 došlo k zablokovaniu takejto stránky na sieti Twitter. Gavrilov následne vyhlásil, že dôvodom zablokovania bol "alternatívny postoj Ruskej federácie k vojensko-politickej situácii v Európe".



Najnovšie vzniknutú situáciu podľa diplomata Gavrilova pomohla vyriešiť podpora ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa obrátilo na Facebook so žiadosťou o vysvetlenie dôvodov blokovania. Podľa jeho slov k tomu prispela aj "mohutná delostrelecká salva" ruskej Federálnej služby pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor), ktorá v nedeľu listom požiadala spoločnosť Meta Platforms o okamžité zrušenie všetkých obmedzení.