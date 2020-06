Facebook odstránil ďalších 900 účtov napojených na rasistické skupiny

Washington 18. júna (TASR) - Spoločnosť Facebook oznámila, že v poslednom čase odstránila zo svojich sociálnych sietí Facebook i Instagram vyše 900 účtov prepojených s dvoma skupinami belošských rasistov, ktorých členovia diskutovali o tom, že na protesty proti policajnému zabíjaniu Afroameričanov v USA prídu so zbraňami.



Účty boli prepojené s dvoma krajne pravicovými neofašistickými skupinami Proud Boys a American Guard, ktoré už sú na Facebooku i Instagrame zakázané, informovala v stredu agentúra AP.



Išlo o 470 účtov ľudí spojených s Proud Boys a 430 ďalších prepojených s American Guard. Facebook už predtým informoval, že koncom mája zrušil takmer 200 obdobných účtov.



Predstavitelia Facobooku teraz uviedli, že činnosť oboch neofašistických skupín na sociálnych sieťach už dlhšie monitorujú. Dokázali tak zasiahnuť, keď si všimli príspevky, ktorých obsahom bola snaha o zneužitie prebiehajúcich protestov vyvolaných smrťou Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel koncom mája pri policajnom zásahu v meste Minneapolis.



Niektoré zo zrušených účtov patria podľa Facebooku mužom, ktorí sa zapojili do potýčok na protestoch v meste Seattle. Bližšie podrobnosti o odstránených účtoch či konkrétnych príspevkoch, ktoré ich užívatelia zverejňovali, však spoločnosť neuviedla.



"V oboch prípadoch sme videli účty patriace k obom organizáciám diskutujúce o tom, že na protesty v rôznych amerických štátov prinesú zbrane," uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Dodala však, že nenašla nič, čo by nasvedčovalo, že by užívatelia zrušených účtov plánovali na protestoch páchať násilie.



Skupiny Proud Boys a American Guard už v minulosti Facebook na svojich stránkach zakázal v dôsledku toho, že porušovali pravidlá zakazujúce nenávistné prejavy. Spoločnosť zároveň avizovala, že bude naďalej odstraňovať nové stránky, skupiny i účty, ktoré sa budú snažiť tento zákaz obísť.