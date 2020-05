Facebook opäť zablokoval konto čečenskému lídrovi Kadyrovovi

Groznyj 15. mája (TASR) - Sociálna sieť Facebook opäť zablokovala konto čečenskému lídrovi Ramzanovi Kadyrovovi. Nie je to po prvý raz, čo tak spravil tento mediálny gigant, kritizovaný za nerovnaký prístup k podobným prípadom, informovala vo štvrtok rozhlasová stanica Slobodná Európa.



Facebook, ktorý vlastní aj sociálnu sieť Instagram, uviedol, že tento krok uskutočnil so zámerom "vymazať účet osoby, ktorá spadá pod sankcie".



Kadyrovove kontá na sociálnych sieťach majú kombinovaný súčet okolo štyroch miliónov sledovateľov.



Kritici Kremľa tvrdia, že ruský prezident Vladimir Putin zámerne prehliada nedodržiavanie zákonov v Čečensku, pretože sa spolieha na to, že Kadyrov, bývalý povstalecký veliteľ, tam drží "na uzde" separatistické tendencie.



Facebook údajne zablokoval aj instagramové kontá Kadyrovových blízkych spojencov - ruského zákonodarcu Adama Delimčanova, predsedu čečenského parlamentu Magomeda Daudova a zástupcu regionálneho vicepremiéra Abuzaida Vismuradova.



Kadyrovov účet na Facebooku a Instagrame bol po prvý raz zablokovaný v roku 2017, keď Facebook argumentoval Magnitského zákonom z roku 2012, ktorý trestá ruských činiteľov za porušovanie ľudských práv.