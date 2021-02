Facebook posilnil opatrenia proti hoaxom o koronavíruse a vakcínach

San Francisco 9. februára (TASR) - Spoločnosť Facebook v pondelok oznámila, že robí ďalšie kroky na zastavenie šírenia dezinformácií o vakcínach proti koronavírusu, zlepšuje šírenie faktov a informuje aj o tom, kto by si mal dať na vakcínu pozor.



Medzi opatreniami Facebooku je napríklad zákaz skupín, ktoré opakovane šíria dezinformácie, a odhalenie nepravdivých tvrdení o koronavíruse a vakcínach vo všeobecnosti, píše tlačová agentúra AFP.



Obľúbená sociálna sieť dáva do popredia zdravotné rady od spoľahlivých úradov a odstraňuje dezinformácie o ochorení COVID-19 už celé mesiace, ale v pondelok túto iniciatívu ešte rozšírila.



Zoznam odhalených neprávd o koronavíruse či vakcínach, ktoré nie sú na Facebooku vítané, bol aktualizovaný za pomoci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Na zozname zakázaných dezinformácií sú tvrdenia, že ochorenie covid stvorili ľudia alebo že je bezpečnejšie nakaziť sa koronavírusom než dať sa zaočkovať.



V zozname sú aj nepravdivé tvrdenia, že vakcíny sú jed alebo že spôsobujú autizmus.



Kritikov toho, ako gigantická spoločnosť Facebook pristupuje k dezinformáciám, nepresvedčila ani jej najnovšia snaha.



"Facebook sľuboval celý rok, že bude rázne zasahovať proti dezinformáciám o covide a očkovaní. Zakaždým však tieto medializované slová nenaplnil činmi," napísalo na Twitteri neziskové Centrum boja proti digitálnej nenávisti (CCDH).



Skupiny alebo účty, ktoré zdieľajú dezinformácie proti vakcínam, môžu byť úplne zo sociálnej siete odstránené, varoval viceprezident Facebooku pre bezúhonnosť Guy Rosen.



Facebook je aj hostiteľom informačného centra o covide a vo výsledkoch vyhľadávania odpovedí na túto tému dáva do popredia spoľahlivé zdroje.