Facebook pre dezinformácie zablokoval konto strany Advance New Zealand

Wellington 15. októbra (TASR) - Sociálna sieť Facebook z dôvodu opakovaného šírenia dezinformácií o novom druhu koronavírusu zablokovala vo štvrtok konto novozélandskej politickej strany Advance New Zealand (Vpred, Nový Zéland). Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Facebook v stanovisku uviedol, že svoje pravidlá o šírení klamlivých informácií o koronavíruse bude uplatňovať "bez ohľadu na niečie politické postavenie či príslušnosť k politickej strane". "Nikomu nedovolíme, aby na našich platformách šíril dezinformácie o COVID-19, ktoré by mohli mať za následok bezprostrednú ujmu na zdraví," povedala pre AFP hovorkyňa Facebooku.



"Facebookovú stránku (strany) Advance New Zealand/New Zealand Public Party sme odstránili pre opakované porušovanie našej politiky o dezinformáciách," konštatoval Facebook.



Novozélandský úrad pre dohľad na reklamu tento týždeň nariadil, aby strana odstránila reklamy, ktoré nepravdivo tvrdili, že očkovanie proti novému koronavírusu je povinné. Strana Advance New Zealand kriticky vystupovala aj voči karanténnym opatreniam súvisiacim s koronavírusovou pandémiou či proti mobilnej sieti 5G a neuspela so žalobou voči svojmu vylúčeniu tamojšiu z predvolebných televíznych debát.



K zablokovaniu stránky politickej strany došlo len dva dni pred parlamentnými voľbami, ktoré sa na Novom Zélande budú konať v sobotu. Jeden z predsedov strany Billy Te Kahika Facebook obvinil zo zasahovania do volieb.



Stalo sa to vôbec po prvý raz, čo Facebook takýmto spôsobom zakročil voči registrovanej politickej strane na Novom Zélande. Facebook v poslednom období prejavuje zvýšenú aktivitu proti dezinformáciám, falošným účtom presadzujúcim agendu politických strán či nenávistným prejavom ako je napríklad popieranie holokaustu.



Facebook nedávno zablokoval účet politika vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP) za šírenie nenávistných prejavov a vo štvrtok znemožnil zdieľanie článku magazínu New York Post, ktorý písal o údajných korupčných škandáloch demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena.