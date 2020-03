Facebook pre obavy z koronavírusu zatvára svoje pracovisko v Londýne

Londýn 6. marca (TASR) - Americký technologický gigant Facebook v piatok oznámil, že zatvára svoje pracovisko v Londýne až do pondelka 9. marca. Dôvodom je "hĺbkové čistenie" priestorov po tom, čo zamestnancovi zo Singapuru na návšteve v londýnskom sídle spoločnosti diagnostikovali nákazu koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Zamestnanec pôsobiaci na našom pracovisku v Singapure, ktorému diagnostikovali ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom, navštívil naše londýnske kancelárie v dňoch 24.-26. februára 2020," napísala spoločnosť Facebook vo vyhlásení.



"Preto do pondelka zatvárame naše londýnske kancelárie, aby sme ich hĺbkovo vyčistili, a zamestnanci dovtedy pracujú z domu," dodala firma.



Spoločnosť Facebook napísala, že sa kontaktuje s jednotlivými ľuďmi, ktorí prišli do priameho styku s nakazenou osobou, a požiadala ich o dobrovoľnú samoizoláciu a o sledovanie prípadných príznakov.



Koronavírusom sa podľa údajov agentúry AFP nakazilo vyše 100.000 ľudí v 91 krajinách sveta a zomrelo ich viac ako 3400.



V Británii zaznamenali celkovo 163 ľudí s pozitívnym výsledkom testov a jedno úmrtie, oznámili v piatok britské zdravotnícke úrady.