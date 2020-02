Facebook sa pred zverejnením pravidiel Únie obáva o slobodu prejavu

Brusel 17. februára (TASR) - Internetová spoločnosť Facebook sa pred stredajším oznámením návrhov Európskej komisie o nových reguláciách v oblasti umelej inteligencie obáva o udržanie tempa inovácií a slobodu prejavu. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.



O obavách internetový gigant informoval v pondelok pred stretnutím jeho zakladateľa Marka Zuckerberga s komisárkou pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovou a komisárom pre jednotný trh Thierrym Bretonom.



Európska komisia v stredu predstaví návrhy troch iniciatív pre digitálny sektor, ktoré sa dotknú aj umelej inteligencie a neosobných údajov. Cieľom je okrem iného lepšie regulovať správanie internetových gigantov a predísť zneužívaniu ich dominantného postavenia na trhu.



Balíček regulácii by mal takisto obsahovať pravidlá pre umelú inteligenciu, najmä vo vysoko rizikových sektoroch ako zdravotníctvo či doprava.



Facebook sa obáva, že Únia môže stíhať internetové spoločnosti za nenávistné prejavy publikované na ich platformách. Podľa Facebooku by takýto krok popieral povahu internetu.



"Takéto pravidlo by bránilo inováciám rovnako ako slobode prejavu jednotlivcov," uviedol Facebook vo svojom diskusnom dokumente.



"Regulácia, ktorá bude vyžadovať odstránenie všetkých nenávistných prejavov do 24 hodín od uverejnenia môže viesť k ešte zvrátenejším reguláciám."



Napriek stanovisku spoločnosti Mark Zuckerberg vo svojom komentári v denníku Financial Times priznal, že veľké internetové spoločnosti potrebujú prísnejší dohľad vlád.



"Verím, že dobrá regulácia môže v krátkodobom horizonte Facebooku ublížiť, ale z dlhodobého hľadiska bude dobrá pre všetkých, aj pre nás," napísal podľa agentúry AP Zuckerberg. Nové pravidlá by podľa neho mali byť jasné a vyvážené. Nemali by dovoliť jednej spoločnosti nastaviť si vlastné štandardy.



Regulácia by tiež mala umožniť spoločnostiam voľnosť v inováciách a mala by rozumieť kapacitám a obmedzeniam súčasných technológií.



Po stretnutí komisárov s Zuckerbergom Breton podľa agentúry AFP varoval, že pokiaľ internetové spoločnosti nebudú v boji s nenávistnými prejavmi a dezinformáciami tvrdšie, Komisia pristúpi k ešte prísnejším reguláciám.