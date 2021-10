Facebook sa premenuje na Meta a sústredí sa na vybudovanie metaverza

Washington 28. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ americkej spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg vo štvrtok oznámil, že jeho firma sa premenuje na Meta. Ide o súčasť jeho snahy obsiahnuť v názve spoločnosti svoju víziu virtuálnej reality pre budúcnosť, ktorú Zuckerberg nazýva metaverzum. Informovala o tom agentúra AP.



"Sme spoločnosť, ktorá vytvára technológiu na spájanie ľudí. Spoločne môžeme konečne postaviť ľudí do centra našej technológie. A spoločne môžeme odomknúť masívne väčšiu tvorivú ekonomiku," vyhlásil Zuckerberg.



Technologický magnát tvrdí, že metaverzum bude miestom, kde budú môcť ľudia interagovať, pracovať a vytvárať obsah. Metaverzum má podľa neho potenciál pomôcť odomknúť prístup k novým kreatívnym, sociálnym a ekonomickým príležitostiam. Tento metavesmír by podľa neho "stieral hranice medzi fyzickým a digitálnym svetom". Má ísť o internet novej generácie, v ktorom bude masívne využívaná virtuálna realita.



AP v správe pripomenula názory niektorých amerických skeptikov, podľa ktorých môže byť cieľom premenovania spoločnosti odvrátiť pozornosť od uniknutých dokumentov, ktoré odhalili spôsoby, akými Facebook ignoroval interné správy a varovania o "škodách, ktoré jeho sociálna sieť pácha po celom svete". Z dokumentov nazvaných "Facebook Papers" vyplýva, že spoločnosť sa nedokázala opakovane vysporiadať napríklad s nenávistným obsahom. Firma navyše údajne nerobí dostatočne veľa krokov na to, zabránila šíreniu dezinformácií a škodlivých politických príspevkov.



Agentúra AFP v otázke premenovania spoločnosti na Meta upozornila, že všetky jej sociálne siete a aplikácie Facebook, Instagram či WhatsApp sa premenovávať nebudú. Meno zmení len materská firma.