Moldavský oligarcha Šor mohol na Facebooku písať protivládne príspevky

Washington/Kišiňov 17. februára (TASR) - Sociálna sieť Facebook umožnila moldavskému oligarchovi Ilanovi Šorovi, ktorý žije v exile v Izraeli a má väzby na Kremeľ, zverejňovať reklamy vyzývajúce na protesty a povstania voči prozápadnej vláde v Kišiňove. Stalo sa to napriek tomu, že Šor figuruje na sankčnom zozname Spojených štátov, napísala v piatok agentúra AP.



V úsilí vzbudiť hnev z rastúcej inflácie a z cien palív sa platené inzeráty Šorovej populistickej politickej strany zameriavali na kritiku vlády prezidentky Maie Sanduovej. V jednom z nich z októbra vládny kabinet obviňovali z korupcie a kleptokracie.



Facebook napokon tieto príspevky odstránil – avšak až po tom, čo ich v Moldavsku videli milióny ľudí. Spoločnosť Meta, ktorá vlastní Facebook aj Instagram, pre AP uviedla, že príspevky vymazala hneď, ako ich objavila. Hovorca zdôraznil, že Meta bude pokračovať v identifikácii falošných účtov, ktoré porušujú jej pravidlá.



Americké firmy majú zákaz finančných transakcií s osobami či skupinami, na ktoré sa vzťahujú sankcie.



Príspevky ukazujúce, ako Rusko a jeho spojenci využívajú sociálne siete na šírenie propagandy a dezinformácií, našli pracovníci neziskovej organizácie Reset so sídlom v Londýne, ktorí skúmajú dosah sociálnych sietí na demokraciu.



Felix Kartte z Resetu varoval, že odozva spoločnosti Meta by mohla mať rozsiahle následky pre európsku bezpečnosť. Ako povedal, "ich platformy sú naďalej zneužívané Kremľom a ruskými tajnými službami a pre nečinnosť tejto spoločnosti riskujú USA i Európa stratu kľúčového spojenca v regióne".



Sanduová tento týždeň obvinila Moskvu zo snahy zvrhnúť vedenie bývalej sovietskej republiky Moldavska s cieľom zabrániť jej vstupu do EÚ a využiť ju vo vojne proti Ukrajine. Rusko, ktoré má vojakov v moldavskom odštiepeneckom regióne Podnestersko, to však popiera.



"Destabilizačné snahy sú pre naše inštitúcie realitou a predstavujú skutočný problém," vyhlásila vo štvrtok Sanduová. "Potrebujeme rozhodné kroky na posilnenie bezpečnosti našej krajiny," dodala.



Moldavsko od ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 zaznamenalo prílev utečencov a výpadky elektriny po útokoch na ukrajinskú energetiku. V krajine – značne závislej od ruského zemného plynu – vypukli protesty proti zvyšujúcim sa cenám, čo Kišiňov označil za súčasť Kremľom podporovanej snahy o destabilizáciu moldavskej vlády.



AP pripomína, že Šor je zapletený do krádeže miliardy dolárov z moldavských bánk v roku 2014. Čelí obvineniam z úplatkárstva s cieľom zabezpečiť si pozíciu šéfa moldavskej centrálnej banky. Na sankčný zoznam USA bol zaradený vlani v októbri za to, že presadzuje záujmy Ruska.