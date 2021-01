Facebook ustanoví v Turecku svojho zástupcu v súlade s novým zákonom

Istanbul 18. januára (TASR) - Spoločnosť Facebook ustanoví v Turecku svojho zástupcu, ktorý sa v súlade s tamojším novým zákonom o sociálnych sieťach postará o odstraňovanie sporného obsahu. Informovala o tom agentúra AFP.



Pondelkové oznámenie amerického giganta prichádza deň predtým, ako spolu s podobnými platformami čelia hrozbe zákazu reklamy v Turecku.



Obhajcovia slobody médií sa na tento zákon pozerajú ako na snahu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana obmedziť politický diskurz a potlačiť disent v krajine s 83 miliónmi obyvateľov.



Facebook však uviedol, že jeho rozhodnutie neznamená, že zmení spôsob, akým bude narábať s požiadavkami vlády na odstránenie obsahu. Tvrdí, že svojho zástupcu stiahne, ak nadobudne pocit, že je nútený robiť kompromisy vo svojich zásadách a štandardoch komunity. "Chceli by sme podčiarknuť, že naša platforma je miesto, kde užívatelia môžu uplatniť svoje právo na slobodu prejavu," uvádza sa v stanovisku spoločnosti Facebook.



Nové turecké nariadenia o sociálnych médiách vstúpili do platnosti v októbri minulého roka. Vyžadujú, aby platformy s viac ako miliónom používateľov denne určili zástupcov, ktorí sa postarajú o vykonanie súdnych príkazov na odstránenie urážlivého obsahu do 48 hodín.



Spoločnosti Facebook by v prípade, ak by naďalej odmietala vymenovať takéhoto svojho zástupcu v Turecku, hrozilo od mája obmedzenie rýchlosti dátového prenosu o 90 percent.



Twitter minulý rok uviedol, že 86 percent všetkých žiadostí o odstránenie postov prichádza z Turecka, Ruska a Japonska.



K novému tureckému zákonu pristupujú sociálne média rôzne. Ruská obdoba Facebooku - VK - v novembri otvorila miestnu kanceláriu, naopak, Facebook, Twitter a YouTube v tom istom mesiaci dostali pokutu za nedodržanie zákona. Čínska aplikácia na krátke videá TikTok začiatkom tohto mesiaca prisľúbila otvorenie kancelárie v Turecku. Twitter zatiaľ rozhodnutie vymenovať svojho zástupcu v Turecku neoznámil.