Facebook zablokoval vplyvnú skupinu šíriacu dezinformácie o covide

Menlo Park 19. augusta (TASR) - Sociálna sieť Facebook zablokovala jednu z najvplyvnejších amerických skupín, ktoré na internete bojujú proti očkovaniu a šíria dezinformácie o ochorení COVID-19. V noci na piatok to oznámila spoločnosť Meta, ktorá Facebook vlastní. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Skupina Obrana zdravia detí (Children's Health Defense – CHD) Metu okamžite obvinila z porušovania práva na slobodu prejavu.



"Facebook sa správa ako zástupca federálnej vlády pri umlčiavaní kritiky jej drakonických opatrení," uviedol Robert Kennedy mladší, zakladateľ CHD a zároveň synovec amerického exprezidenta Johna F. Kennedyho.



Hovorca Mety Aaron Simpson spresnil, že skupina CHD bola na Facebooku aj Instagrame zablokovaná ešte v stredu, keďže niekoľkokrát porušila pravidlá Mety o šírení dezinformácií.



Skupina CHD tvrdí, že ju na sociálnych sieťach sledujú stovky tisíc ľudí, pričom zákaz od Mety bol pre ňu údajne "prekvapením". Vyhlasuje tiež, že zablokovanie by mohlo súvisieť so žalobou, ktorú CHD podala na Metu za údajné porušovanie práva na slobodu prejavu. Meta sa totiž podľa CHD pri svojich rozhodnutiach o tom, ktoré informácie o covide sú vedecky podložené, spoliehala na údaje od amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).