Facebook zrušil profil pravicovej americkej skupiny Patriot Prayer

Washington 5. septembra (TASR) - Facebook zrušil profily americkej krajne pravicovej skupiny Patriot Prayer. Stalo sa tak v rámci snáh o elimináciu subjektov, ktoré propagujú alebo podporujú násilie, informoval denník The Guardian.



Začiatkom tohto týždňa mala facebooková stránka skupiny Patriot Prayer takmer 45.000 sledovateľov. Okrem nej Facebook zablokoval aj konto zakladateľa tejto skupiny Joeya Gibsona.



Spoločnosť Facebook minulý týždeň upravil svoje užívateľské pravidlá tak, aby zakazovali profily organizácií a zoskupení, ktoré "predstavujú významné riziká pre bezpečnosť verejnosti".



Toto nové nariadenie zahŕňa skupiny, ktoré vyzdvihujú násilné činy alebo naznačujú, že použijú zbrane, aj keď sa priamo nezapájajú do násilností.



Skupina Patriot Prayer okrem iného organizuje zhromaždenia na podporu práva nosiť zbraň a v prospech amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jej členovia sa v poslednej dobe niekoľkokrát dostali do potýčok s prívržencami protirasistického hnutia Black Lives Matter (BLM). Došlo k nim v oblasti mesta Portland v štáte Oregon, ktoré sa stalo jedným z epicentier protestov proti policajnej brutalite v USA.



V Portlande bol minulý týždeň usmrtený 39-ročný stúpenec Patriot Prayer. Ktosi ho postrelil, keď sa vracal z protrumpovskej demonštrácie.



Zakladateľ Patriot Prayer Joey Gibson v súvislosti so zablokovaním účtov obvinil Facebook z použitia "dvojakého metra". Podporovatelia ultraľavicovej "skupiny Antifa zavraždili môjho priateľa... a namiesto toho, aby multimiliardová spoločnosť (Facebook) zrušila profil skupiny Portland Antifa, tak zakázala Patriot Prayer," napísal Gibson na webovej stránke skupiny.