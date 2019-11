Facebook zverejnil opatrenia boja s dezinformáciami pred voľbami v USA

San Francisco 8. novembra (TASR) - Spoločnosť Facebook zverejnila vo štvrtok kroky, ktoré podniká v boji proti zahraničnému zasahovaniu a dezinformáciám v domácom online prostredí počas obdobia pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2020, píše agentúra AFP.



Medzi tieto opatrenia patrí napríklad lepšie zabezpečenie účtov volených predstaviteľov, označenie vlastníctva profilu politickou stranou alebo zavedenie jasnejších označení na kontrolu faktov, uviedla vo vyhlásení pre investorov spoločnosť s výrazným podielom v priestore sociálnych médií.



"Máme zodpovednosť zastaviť zneužívanie a zasahovania do volieb na našej platforme," píše sa v texte vychádzajúcom z blogu, ktorý koncom októbra zverejnil viceprezident Facebooku Guy Rosen.



Spojené štáty v utorok oznámili, že sprísňujú bezpečnostné opatrenia pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať 3. novembra 2020. Chcú tak zabrániť možnému zasahovaniu do volieb zahraničnými mocnosťami, ako sú Rusko, Čína a Irán.



Z tohto dôvodu sa bude pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA uplatňovať "bezprecedentná úroveň koordinácie" medzi všetkými 50 americkými štátmi a teritóriami.



Jej cieľom bude eliminácia bezpečnostných hrozieb, ktoré predstavujú kampane na internetových sociálnych sieťach, dezinformačné kampane či kybernetické útoky na štátnu a lokálnu infraštruktúru.



Vyšetrovanie vedené osobitným americkým vyšetrovateľom Robertom Muellerom dospelo k záveru, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA z roku 2016 v prospech Donalda Trumpa. Aktéri podporovaní Ruskom sa snažili pôsobiť na amerických voličov aj prostredníctvom Facebooku.