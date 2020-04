Faerské ostrovy ponúkajú počas pandémie virtuálne prehliadky prírody

Kodaň 24. apríla (TASR) - Faerské ostrovy patriace k Dánsku ponúkajú počas koronavírusovej pandémie možnosť zoznamovať sa so svojím prírodným bohatstvom prostredníctvom virtuálnej prehliadky, uviedla v piatok agentúra AFP.



"Robíme to pre ľudí, ktorí chceli navštíviť Faerské ostrovy, no museli svoje cesty odložiť. Je to spôsob, ako im dopriať zážitok, ktorý by za normálnych okolností vnímali prostredníctvom vlastných zmyslov a prežili doslova na vlastnej koži," povedala pre AFP jedna zo sprievodkýň Faerskej turistickej kancelárie Kristina Sandberg Joensenová.



Návštevníci sa môžu bezplatne a v reálnom čase cez počítač alebo mobil podniknúť výlety "po vlastných", ale taktiež na koni či na člne. Každý virtuálny turista môže ovládať smer prechádzky pomocou ovládacích prvkov na obrazovke. Od 20. apríla sa na týchto virtuálnych prehliadkach zúčastnilo 20.000 - 40.000 ľudí.



Súostrovie pôvodne plánovalo uzavrieť svoje najznámejšie turistické atrakcie 18. a 19. apríla. Počas tých dvoch dní mali skupiny dobrovoľníkov vyzbierať odpadky. Túto akciu však úrady z dôvodu pandémie presunuli na september.



Dánske samosprávne územie v severnom Atlantiku, ktoré má 187 potvrdených prípadov nového koronavírusu, uzavrelo svoje hranice v polovici marca. Súostrovie pozostávajúce z 18 ostrovov je známe svojimi vysokými útesmi, vodopádmi a výhľadmi. Žije tam približne 50.000 obyvateľov. V roku 2018 navštívilo Faerské ostrovy okolo 110.000 turistov, pričom ich počet sa za posledných päť rokov každoročne zvyšuje o desať percent.