Tradičné zabíjanie delfínov na Faerských ostrovoch vyvolalo diskusiu

Kodaň 15. septembra (TASR) - Každoročný lov delfínov, pri ktorom obyvatelia Faerských ostrovov počas víkendu zabili 1428 morských cicavcov, opätovne vyvolal diskusiu o tejto historickej tradícii. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Zabíjanie delfínov (Grindadráp) je súčasťou tradície, píše AP. Ostrovania každý rok naženú morské cicavce do plytkej vody, kde ich ubodajú na smrť. Tento lov je upravovaný zákonmi a ľudia si mäso a veľrybí tuk delia v rámci komunít.



Najčastejšie loveným cicavcom sú veľryby známe ako delfín dlhoplutvý (Globicephala melas/melaena) a delfín krátkoplutvý (Globicephala macrorhynchus). Patria do rodu Globicephala a sú označované aj ako tzv. pilotné veľryby (pilot whale).



Tento lov na Faerských ostrovoch ležiacich v severnej oblasti Atlantického oceána nie je komerčný a je povolený. Environmentálni aktivisti však tvrdia, že je krutý.



Dokonca aj obyvatelia ostrovov, ktorí túto tradíciu obhajujú, podľa AP vyjadrili nad tohtoročným lovom znepokojenie. Ten bol podľa podľa nich rozsiahlejší ako predošlé a očividne sa uskutočnil bez takej organizácie ako zvyčajne.



Obyvatelia zvyčajne ročne zabijú až 1000 týchto morských cicavcov, píše AP s odvolaním sa na údaje úradov. Minulý rok to bolo len 35 delfínov.



Predseda združenia na lov veľrýb vyjadril znepokojenie, že nedeľňajší lov obnoví diskusiu a vyvolá negatívne názory na túto tradíciu.