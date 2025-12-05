< sekcia Zahraničie
Faerské ostrovy umožnili interrupcie do 12. týždňa tehotenstva
Miestne ženy pred novelou zákona mohli zákrok podstúpiť iba v prípade, že tehotenstvo ohrozovalo ich život alebo v prípade sexuálneho zneužitia.
Tórshavn 5. decembra (TARS) - Parlament Faerských ostrovov vo štvrtok legalizoval interrupcie do 12. týždňa tehotenstva. Autonómne územie Dánska malo doteraz jeden z najprísnejších zákonov upravujúcich umelé ukončenie tehotenstva v Európe. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Miestne ženy pred novelou zákona mohli zákrok podstúpiť iba v prípade, že tehotenstvo ohrozovalo ich život alebo v prípade sexuálneho zneužitia. Obyvateľky Faerských ostrovov preto často podstupovali interrupcie v pevninskom Dánsku. Za novelu zákona hlasovala najtesnejšia väčšina 17 poslancov 33-členného faerského parlamentu (Logtingu).
Skupina Fritt Val (Slobodná voľba), ktorá novelu zákona presadzovala, zmenu privítala. „Logting práve udelil faerským ženám právo rozhodovať o svojom vlastnom tele,“ uviedlo združenie na sociálnej sieti.
Faerské ostrovy majú 54.000 obyvateľov a doteraz jedno z najprísnejších obmedzení interrupcií v Európe. Umelé ukončenie tehotenstva je naďalej úplne zakázané iba v Andorre a Vatikáne. Prísne vymedzené dôvody na interrupciu platia na Malte, v Monaku, Lichtenštajnsku, Maďarsku a Poľsku.
