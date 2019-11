Faerské ostrovy v apríli na dva dni zatvoria pre turistov

Kodaň 14. novembra (TASR) - V apríli zatvoria na dva dni pre turistov Faerské ostrovy, skupinu 18 ostrovčekov ležiacich medzi Škótskom a Islandom. Dôvodom takéhoto opatrenia je plánovaná "údržba", píše s odvolaním sa na vyjadrenie miestnych úradov agentúra AFP.



Pri údržbe plánovanej na 16. a 17. apríla 2020 nebudú na súostroví vítaní turisti, ostrovy však ostanú otvorené pre dobrovoľníkov, ktorí budú chcieť s čistením pomôcť. Otvorené budú aj hotely na ostrovoch a premávať naďalej budú aj medzinárodné lety.



Podujatie je pokračovaním tohtoročného aprílového pilotného projektu zameraného na údržbu Faerských ostrovov. Na súostrovie vtedy pozvali 100 dobrovoľníkov z 25 krajín.



Registrácia pre dobrovoľníkov, ktorí by chceli pri údržbe pomáhať v apríli 2020, bola otvorená 24 hodín od stredajšieho do štvrtkového popoludnia, informoval na svojej webstránke miestny úrad cestovného ruchu. Spomedzi registrovaných dobrovoľníkov potom náhodne vyberú 100 ľudí, ktorí budú s údržbou pomáhať, pričom za prácu dostanú ubytovanie a stravu, letenku si však budú musieť kúpiť sami.



"Krehká príroda v niektorých turistami vyhľadávaných lokalitách pocítila účinky nárastu návštevníkov," uviedla ešte vlani v súvislosti s projektom šéfka faerského úradu cestovného ruchu Guri Höjgaardová. "Tieto oblasti potrebujú pomocnú ruku, aby ostali nedotknutými," dodala.



V prvom ročníku podujatia sa zo záujmom pomôcť zaregistrovalo na stránke úradu asi 3500 dobrovoľníkov. Náhodne vybraná stovka z nich potom miestnym pomáhala so stavbou vyhliadok, turistických chodníčkov a pri ďalších projektoch zameraných na ochranu vtáctva i miestnej prírody.



Faerské ostrovy, na ktorých žije asi 50.000 ľudí a 80.000 oviec, lákajú turistov svojimi vzrušujúcimi prírodnými scenériami vrátane vodopádov a útesov či hojnej vtáčej populácie. Súostrovie navštívilo vlani 110.000 turistov, pričom za predošlých päť rokov počet návštevníkov medziročne stúpal o desať percent.



Podujatie avizované pod sloganom "Zatvorené pre údržbu, otvorené pre dobrovoľníctvo" môže podľa Höjgaardovej prispieť do medzinárodnej diskusie o prílišnom turizme a ukázať, že "práve turisti môžu byť súčasťou riešenia" tohto problému.