Faeserová chce odhaliť finančné prepojenia v extrémistických kruhoch

Berlín 26. januára (TASR) - V boji proti pravicovému extrémizmu si chce nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová viac posvietiť na osobné a finančné prepojenia v pravicovoextrémistických kruhoch. Uviedla to v rozhovore pre piatkové vydanie médií skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy v uplynulých 18 mesiacoch výrazne rozšíril svoje zdroje a možnosti v oblasti finančného vyšetrovania, povedala Faeserová.



"Pozorne sledujeme, ktoré kruhy tu pôsobia: od identitárneho hnutia cez strany a združenia krajnej pravice až po podnikateľov či súkromné osoby, ktoré ich finančne podporujú," priblížila ministerka. "Nikto, kto prispieva krajne pravicovým organizáciám, by sa nemal spoliehať na to, že zostane neodhalený," dodala.



Identitárne hnutie je celoeurópske krajne pravicové politické hnutie, ktoré vyznáva nadradenosť bielej rasy, vysvetľuje DPA.



Predstavitelia tohto hnutia sa v novembri zúčastnili na stretnutí v Postupime spolu s členmi ďalších pravicovoextrémistických skupín vrátane politickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Podľa nemeckého investigatívneho portálu Correctiv na tajnej schôdzke diskutovali o plánoch na masové deportácie migrantov a ľudí cudzieho pôvodu. Toto odhalenie vyvolalo v Nemecku masívne demonštrácie.



"Skutočnosť, že pravicovoextrémistické siete chcú masovo vyhostiť ľudí z Nemecka na základe ich etnického pôvodu, je útokom na ľudskú dôstojnosť a tým aj na základy našej spoločnosti. Išlo o rasistické deportačné fantázie, ale aj o zbieranie peňazí na šírenie neľudských ideológií, ktoré za nimi stoja," uviedla Faeserová.